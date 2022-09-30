【帝女花】米雪重現長平公主風采　夏永康掌鏡向經典粵劇致敬

▲ 米雪演繹鏡頭下的長平公主。

2022年是任劍輝、白雪仙於1957年在利舞臺首演唐滌生版《帝女花》65周年的重要日子，桃花源粵劇工作舍籌辦「帝女花65」系列共9個項目重塑經典，紀念致敬。九個項目中，包括由10月16至25日在利舞臺廣場舉行的「長平影像65影集展覽會」。

「長平影像65影集展覽會」作品命題圍繞《帝女花》經典角色長平公主，藝術家與參展市民一起透過65個影像，以當代的演繹方式展示他們心目中的長平公主，想像她由50年代戰後至今天疫後重生，以不同形象與當代對話。

著名攝影師夏永康特別邀請好友米雪，演繹鏡頭下的長平公主。米雪很開心獲邀參與這個別具意義的項目，她表示與粵劇甚有淵源：「小時候常跟祖母睇大戲，因父親當年是街坊福利會幹事，故很多機會到戲棚，雖則年紀小未識粵劇，但已迷上舞台的璀璨、演員的風釆，自此同粵劇結緣，經常會去欣賞各大老倌演出。」

她又指：「好細個已經睇過任姐仙姐嘅戲，仙姐的長平公主真係冇得頂，搵唔返第二個。」

▲ 米雪和策劃、總監參予「長平影像65影集展覽會」。

正因如此，當收到邀請扮演長平公主，米雪二話不說就答應了，認為是難得的經驗。「雖然我最終冇去學戲，但熱愛粵劇的心一直冇變，我覺得粵劇是很有價值的文化藝術，包含文學、音樂、歷史等，可以提升個人文化和修養，值得推廣傳承。我非常佩服桃花源有心人的熱誠投入，不停想出新點子去推廣粵劇文化。不可能光靠業界，也需要其他界別支持。」

「帝女花65」系列總監陳善之笑言米雪當年的《武俠帝女花》深入人心，演繹長平公主能文又能武，予人全新觀感，可説是最時尚、最具創意的長平。

是次活動的創作藝術家及名人包括：夏永康、奚仲文、李樂詩、Lawrence NG、Bryan Wong、盧玉瑩、梁海平、關本良、伍宇烈、胡恩威、又一山人、梅卓燕、潘翎娟、張桂菱等。

陳善之特別感謝借出場地並冠名贊助的希慎興業，作為利舞臺廣場業主，一直大力支持文化藝術的發展，今次展覽令大眾重拾20世紀利舞臺光輝歲月，回顧孕育現代粵劇發展的殿堂。

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