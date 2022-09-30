【香港故宮】國寶級書畫展出最後一周　10月7日後將回歸北京休眠

▲ 顧愷之（346–407） 《洛神賦全圖》（南宋摹本）。（資料圖片）

香港故宮開幕特別展覽之一：「國之瑰寶——故宮博物院藏晉唐宋元書畫」，將於10月7日結束展覽。共10件國寶級中國書畫經典名作在10月7日之後，將回到北京故宮博物院，在庫房休眠至少3年，期間不能展出。

「國之瑰寶——故宮博物院藏晉唐宋元書畫」第三期焦點展品：

傳為東晉繪畫名家顧愷之（346–407）的千古名作《洛神賦全圖》（南宋摹本）

唐代著名書法家歐陽詢（557–614）的《行楷書張翰帖》（唐摹本）

以及五十年代在香港回購、南宋宮廷畫家李嵩（1166–1243）的《錢塘觀潮圖》等。

在傳世多卷《洛神賦圖》中，《洛神賦全圖》（南宋摹本）內容尤為豐富完備。畫家以連續的構圖，描繪了主人公與洛神從邂逅到分離的多幕場景。其中洛神「或採明珠，或拾翠羽」等 情節，在他本《洛神賦圖》中少見，更能體現原賦面貌。

《行楷書張翰帖》（唐摹本）帖融合了行、楷書的風格，結字窄長，筆劃剛勁方折，結構嚴謹，展現了歐書典型書風和用筆特點。古代以鉤摹技術保存書跡，更能呈現自然逼真的書寫筆意，是刻石翻拓所無法比擬，故受後世珍視。

《錢塘觀潮圖》為現存最早展現錢塘江漲潮盛景的畫卷之一，此畫還體現了香港在保護國寶書畫方面所做出的重要貢獻，講述了香港與故宮博物院之間的動人故事。此畫於1950年代由國家成立、負責營救國家珍貴文物的「香港秘密收購文物小組」在香港回購，後入藏故宮博物院。

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記者：黃穎津