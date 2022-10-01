【0+3檢疫】消費券第二期今派發　可買機票嗎？

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第二階段第二期電子消費券今日（10月1日）派發，屆時市民可在早前已登記的儲值支付平台獲得新一筆消費券，包括支付寶香港（Alipay HK）、八達通、Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK，以及BoC Pay和PayMe from HSBC。

財政司司長辦公室表示，消費券適用於本地的零售、餐飲和服務業的實體及網上店舖，包括提供旅遊服務的本地商戶。換言之，市民可在本地的旅行社或旅遊網站，以消費券預訂機票及酒店；亦可經本地航空公司的網上系統預訂航班。

消費券可預訂機票、酒店？

視乎每間航空公司所提供的付款平台而定，如選用的付款平台支援消費券均可使用，可參考以下資料：

國泰航空：支付寶、微信支付

香港航空：支付寶

香港快運（HK Express）：支付寶、微信支付

旅遊網站接受消費券付款？

視乎每個旅遊網站所提供的付款平台而定。另外亦需確定該網店是否屬於本地公司，否則將不能以消費券付款。可參考以下資料：

Expedia：Tap & Go內的Mastercard或銀聯卡帳戶，以消費券付款

Trip.com：Tap & Go、AlipayHK及WeChat Pay，以消費券付款

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責任編輯：余思嵐