【提升免疫力食物】秋天到流感到？　三大營養素提升免疫力

立秋剛過，即將進入秋天時節。正值季節交替之時，日夜溫差較大，一旦免疫力下降，身體就容易感染病毒。除了可以靠做運動提升免疫力外，也可以透過攝取以下幾種營養素，提高免疫力。

最新影片:



3種營養素增強免疫力

1. 維他命C

維他命C是身體的清道夫，能快速清除體內廢物，保護器官避免受病毒侵害。由於身體無法自製維他命C，所以就要靠飲食攝取人體所需份量。富含維他命C的食物包括：檸檬、奇異果、菠菜、花椰菜。

2. 膳食纖維

進食膳食纖維能增加腸道益生菌，維持腸道健康，同時也有助解決便秘問題。富含膳食纖維的食物包括：蘑菇、蕃薯、紅米、杏仁、雲耳。

3. 植化素

植化素有高抗氧化物質，能活化免疫機能，強化免疫力，防止身體受到體內毒素的侵害。富含植化素的食物包括：番茄、藍莓、蘿蔔。

Supplement保健品有齊三大營養素

除了均衡飲食外，定期進食保健產品亦都可以加強免疫力，最適合一日三餐外出進食的上班族改善體質。這次，編輯就和大家推薦 主打健康產品的iHerb，他們提供多種膳食補劑、原生態食品和健身用品選擇 ， 讓大家增強抵抗力。

補充維他命C 免受病毒入侵

California Gold Nutrition的 維生素C產品Gold C，含有1,000毫克維他命C， 研究顯示日常服用Gold C可以幫助身體內產生其他抗氧劑，有助增強身體抵抗力系統反應，預防呼吸系統感染。這款產品採用素食膠囊形式包裝，無麩質、GMO 或大豆，適合素食者服用，現在試食裝60粒折後只需$8就買到，是iHerb長期熱賣之選！

不喜歡服用膠囊？你也可以嘗試另一款產品CollagenUp，它是粉末狀，食用方法簡單，在你的日常飲品中加入適量的粉末便可以了。CollagenUP不但擁有豐富維他命C，更含膠原蛋白、透明質酸等，有助提升頭髮、皮膚、指甲、關節和骨骼健康。售價也只需港幣約139元。

益生菌 增加腸道好菌

California Gold Nutrition的膳食補劑產品LactoBif 益生菌，含有8種活性益生菌菌株，當中包含5種乳酸桿菌和3種雙歧桿菌，研究顯示這些益生菌菌株能抵抗低pH和胃腸道環境（如酸、膽汁、胃蛋白酶、胰酶），並附着在腸道細胞系上，有助促進腸道健康。這款產品也採用了雙層鋁箔泡罩獨立包裝，容易貯藏，適合素食者使用，售價只需港幣約163元。

植化素 打造身體抗氧化

如果想補充植化素，則可以嘗試 Ultamins 的複合維生素產品 ，包括 男士複合維生素 、 女士複合維生素 ，產品均為全蔬果混合，含有蘑菇和酶，每一份含100 微克的輔酶 Q10、葉黃素和甲基維生素B12，每日隨餐食用2粒，有助身體抗氧化。適合平日少吃蔬果的你服用，現每瓶售價約港幣170元。

iHerb 處理訂單速度快，最快可以做到今日下單，明日收貨，立即入iHerb網站落單，開啟你的健康之旅啦！ 要維持好的免疫力，除了攝取以上的食物外，都要維持良好生活習慣，配合適量運動，一齊抵抗病毒！

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣