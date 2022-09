即將有新戲《深宵閃避球》上映而忙於宣傳的鄭伊健,在今日公布將在在紅館舉行6場「Here & Now 2022鄭伊健演唱會」,演出日期為11月21至24日、26至27日。

鄭伊健上次在紅館開騷已是3年前,他在個人IG貼出宣傳短片,影片以《全城效應》為背景音樂,片中的他有兩款造型,一款為他穿金色亮片衫,背後是陰天;另一款則是他穿白色西裝褸,並換上藍天白雲,他並留言寫道:「好想見到大家。」

INFO

HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022 鄭伊健演唱會

日期:2022年11月21至 24日,11月26至27日

時間:晚上8時15分

地點:紅磡香港體育館

最新影片推介: