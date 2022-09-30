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【猜猜我是誰】警方拘2名廿歲青年涉電話騙案　專騙長者涉款50萬

社會 14:47 2022/09/30

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警方拘2名廿歲青年涉電話騙案。（曾秋文攝）

警方拘捕2名男子涉及「猜猜我是誰」電話騙案。將軍澳刑事支援隊主管呂朗澄督察今日（30日）指，今年7月至9月期間，將軍澳警區接獲多宗針對長者的電話騙案，騙徒假冒事主的子女或親人，以不同藉口聲稱需要大量金錢作周轉，包括被警方或公安拘捕，需要保釋金，或稱自己襲擊別人需要賠償等，要求受害人到指定地點將騙款交給子女的朋友。

將軍澳刑事支援隊接手調查，期間發現案中被捕人士曾在收取騙款後乘坐一輛私家車離開，遂翻看大量閉路電視錄影片段，鎖數定2名疑犯身分，在昨日（29日）於旺角和青衣拘捕2名男子，年齡分別為20歲和23歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，兩人報稱無業，有黑社會背景，經情報分析後相信2人與另外5宗同類案件有關，涉案金額達50萬元，2人現正被扣留調查，案件仍在調查中，警方不排除再有人被捕。

另外，近日騙案中警方留意到部分受害人乘坐的士到指定地點交收騙款，警方呼籲的士業界，如發現有長者乘車和跟陌生人通電話，可嘗試主動向他們了解事件，如有懷疑應馬上報警。

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記者：曾秋文

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