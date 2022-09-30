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【猝死】19歲男大生疑連日熬夜　入學僅3天打籃球突倒地猝死

健康 16:15 2022/09/30

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19歲男大生疑連日熬夜，學校打籃球突倒地猝死。家屬崩潰：才入學3天！

熬夜後做劇烈運動，有可能有猝死風險！大陸湖北武漢一名19歲的大一新生，入學後3天在校内打籃球時突然猝死，其家屬悲痛到學校抗議。

最新影片：

綜合内地媒體報道，該名吳姓死者是武昌工學院英文系新生，日前在學校打籃球時突然暈倒，經搶救無效，於當日晚間8時15分死亡。校方於25日發出通報稱，死者打籃球時突然倒地，經診斷是「呼吸心跳驟停」。

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家屬校門口拉橫幅維權

事發後，死者家屬十分悲痛，因唯一的兒子入學才3天，就收到學校通知要去殮房接他，對此無法接受。家屬更到校門口舉牌，維權抗議。家屬稱，兒子打籃球前小腿有傷、門牙缺失、胸部有傷痕，且在倒地15分鐘後才有保安到場，半小時後才來救護車，錯失救人時機。 另外，校方還堅稱在事件上沒有任何責任，只會給死者家屬15萬元人民幣的補償金。校方回應令家屬大為不滿，要求徹查事件，交出兒子到校後3天的所有閉路電視畫面，還原經歷：

辛辛苦苦培養了十幾年的孩子在學校沒了，學校一個交代都沒有，合適嗎？合理嗎？

或熬夜後激烈運動導致猝死

有知情人士透露，死者胸口的傷痕是在進行心肺復甦時按壓導致，猝死的原因，可能是其連日熬夜後再進行劇烈運動導致。因劇烈運動猝死的個案時有發生，内地亦曾有一名24歲男子長時間打籃球後，突然感到身體不適，在場外休息時突然倒地昏迷，經搶救1小時後死亡，並被判斷為心源性猝死。

猝死成因

香港心臟專科學院院長陳藝賢早前接受TOPick訪問時指出，引發猝死的3大原因︰

  • 腦部問題，例如︰腦中風、腦出血。
  • 心臟猝死，例如︰心律不正、惡性心跳。
  • 肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

另外，若出現以下情況，誘發心臟猝死的風險也會增加，市民需多留意：

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責任編輯：羅嘉欣

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