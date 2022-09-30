【最新疫情】醫管局今起放寬探病限制　騰出更多病床照顧非新冠病人

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政府下午三時召開記者會交代最新的疫情發展。醫務衞生局副局長李夏茵、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗將會出席。

鄧耀鏗表示，本港9月初時，有約3,000名確診患者留醫，平均每日新增400名患者；隨疫情緩和，現時留院人數已回落至約1,700，日均新增約150人。

隨疫情緩和，醫管局宣布續步調整公立醫院服務，增加病床、人手、服務量，照顧非新冠病人。

措施包括減少預留給新冠患者的病床，將亞博新冠治療中心轉作備用狀態、減少北大嶼山醫院香港感染控制中心病床數量。至於派駐到2地的醫護，將陸續回到原有崗位。

鄧耀鏗指，現時醫管局非緊急服務正在回復，現已回復到正常的80%。

另外，由今日起，26間醫院非急症病房會放寬探病限制，增加探病時段和人次。

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責任編輯：陳梓蔚