【魚塘保育】將軍澳商場今起辦候鳥展　展出黑臉琵鷺及魚網藝術裝置設遊戲工作坊（附詳情）

▲ (香港觀鳥會網站)

香港觀鳥會將於9月29日至10月19日在將軍澳廣場舉辦「魚塘有樂 ── 香港魚塘保育十周年特展」，費用全免，展出黑臉琵鷺及魚網藝術裝置，亦有展品敍述漁民與雀鳥的故事，更設多個小遊戲及工作坊，供市民打卡玩樂，即使身處市區，也能體驗魚塘面貌。

「魚塘有樂 ── 香港魚塘保育十周年特展」由本地傳統塘魚養殖業說起，敍述漁民如何透過「香港魚塘生態保育計劃」，與雀鳥互利共生的故事。另外亦會介紹與候鳥相關的小知識，包括候鳥遷徙路線、黑臉琵鷺歷年數量變化、鳥類環誌工作等，推廣本地魚塘保育及鳥類研究的重要性。

另外，展覽置有本地藝術家製作、逾兩米高的黑臉琵鷺及漁網藝術裝置，周末更有互動小遊戲、手作工作坊、撒漁網及望遠鏡體驗環節，讓公眾即使身處市區，也能體驗魚塘面貌。

日期： 2022年9月29日至10月19日 時間： 上午11時至晚上8時 地點： 將軍澳廣場一樓中庭 費用： 免費開放公眾參觀

特備節目： 魚塘有樂展覽限定任務 參加魚塘問答遊戲，完成指定任務，贏取精美禮品！ 魚塘有樂工作坊 透過南豐集團全新推出的 NF Touch 手機應用程式報名，以港幣100元參加下列工作坊，名額有限，額滿即止。 小手織捕夢網工作坊 10月1、9及15日 黑臉琵鷺羊毛襟章工作坊 10月2、8及16日 白眉鴨羊毛襟章工作坊 10月2、8及16日

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責任編輯：余思嵐