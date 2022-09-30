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【偷拍候判】涉扶手電梯偷拍女子裙底　生物研究員認罪判感化1年

社會 15:23 2022/09/30

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38歲生物研究員涉於黃大仙竹園商場的扶手電梯，偷拍女子裙底約27秒，被捕後於警誡下稱「我貪玩，一時興起攞手機影人裙底」。涉案研究員早前承認1項非法拍攝或觀察私密部位罪，今（30日）於九龍城裁判法院判刑。裁判官判刑指，本案控罪嚴重，但被告一直努力學習，且主動聯絡接受輔導，遂判12個月感化令。

被告甘泉（38歲），報稱為生物研究員，被控1項非法拍攝或觀察私密部位罪。控罪指，被告於2022年5月13日，在香港九龍黃大仙竹園道15號竹園商場2樓扶手電梯上，拍攝X的私密部位，而拍攝情況是若非遭拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得該X同意。

裁判官判刑指，本案控罪嚴重，但被告積極面對自身問題，主動聯絡明愛家庭服務中心接受輔導。同時被告初犯，而且一直努力學習，決定採納感化官建議，判被告接受12個月感化令。

案情指，案發時被告在黃大仙竹園商場2樓扶手電梯上，用手機拍攝事主X短裙裙底，X遂指罵被告，X母親阻止被告離開並報警。警方到場後發現被告手機內存有1段27秒短片，當中拍到事主裙底及內褲的。被告在警誡下稱，「我貪玩，一時興起攞手機影人裙底」。

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記者：梁錦麟

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