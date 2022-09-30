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【親子好去處】沙田Kiztopia室內遊樂場　設15大遊樂體驗區及4米高刺激長滑梯

社會 15:47 2022/09/30

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

(新聞處提供)

新加坡大型室內主題遊樂場Kiztopia在香港開設的首間海外旗艦店今日（30日）正式開幕，新遊樂場位於沙田最大的商場，佔地12000平方呎，提供15個遊樂區，包括兩層樓高的滑梯、大型波波池、創意角色扮演房間、多個具挑戰性的障礙遊戲、彈床，為家庭和小朋友提供既有趣又有益，並能夠增進家庭關係的遊戲體驗。

Kiztopia是新加坡大型室內兒童遊樂場，寓教育於遊樂，集「玩樂、學習、飲食和聯繫」的獨特體驗，為家庭提供無限樂趣。Kiztopia在新加坡開設了三間分店，並以Jumptopia品牌成功舉辦了多場室外活動。同時，Kiztopia將拓展業務至酒店住宿、兒童跑步活動、兒童節等多個領域，為小朋友提供全方位寓教於樂體驗。

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責任編輯：余思嵐

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