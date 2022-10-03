【野人老師】鄭丹瑞烈日下拍劇中暑兩次　旦哥被MIRROR吸引「倒戈」拍ViuTV劇

▲ 鄭丹瑞大讚《野人老師》拍檔邱士縉。

ViuTV新劇《野人老師》今晚（10月3日）首播，由MIRROR成員Stanley（邱士縉）、Frankie（陳瑞輝）、鄭丹瑞（旦哥）、談善言及沈殷怡主演。

在《野人老師》飾演Stanley父親的旦哥首次參演ViuTV劇集，對於是次合作感受良多。除在烈日當空下拍攝，慘經歷兩次中暑之餘，更緊接確診新冠肺炎，導致身體變得虛弱，消瘦了一個碼！

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旦哥受訪當日穿上長女鄭瑤（Zaneta）為其style的服裝，表示女兒擔任其「御用服裝顧問」，大小活動、甚至港台拍攝的造型也由她安排，大讚任職時裝編輯的Zaneta有品味。雖然作為爸爸，但一向做事均真的旦哥也有付錢女兒作報酬。

當天穿上貼身牛仔褲的他，明顯瘦削了不少，直指就是因為這部有血有汗的作品：「《野人老師》同時搭著另一部戲，兩部同樣烈日當空下拍攝。學校廢置了，沒有冷氣，這段時間中暑兩次，一次電影，一次這個劇組。復原後便確診，因而瘦了。」

他透露確診症狀明顯，包括發燒、咳嗽，第一天起更失去嗅覺足足整個星期。

▲ （黃健輝 攝）

不能拍通宵戲

問到今次拍攝是否最辛苦的一次？經歷豐富的旦哥揚言入行至今很多拍攝也辛苦，不過當年還年輕，分別非常之大：「我忘記了自己不再是後生仔，見Stanley也行，我也行，我想我是第13個（MIRROR成員）嘛，哈哈！誰不知真的年紀大，好在他們很疼錫我，晚上12時就讓我回家，不能拍通宵了。」

而且翌日早上，旦哥還要為網上節目《健康．旦》做直播，工作行程排得非常緊密。

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對Stanley有讚無彈

MIRROR為現時香港最人氣男團，旦哥為了一睹風采才接拍此劇：「最近才分得清楚12子，我想看看MIRROR究竟甚麼料子，這個現象是否可行，為何那麼勁，還是別人說得太高？我很好奇想跟他們合作。」

他與Stanley飾演父子，對於「阿仔」戲裡戲外的表現，旦哥評價極高，大讚對方對演戲滿腔熱誠。「初時擔心會不會徒具虛名呢？跟他合作後，他絕對有帶腦來片場，熟讀劇本，沒有遲來早退，我剛到他已經在化妝。」

Stanley當時同樣騎住兩組戲，正為《季前賽》拍攝，旦哥表示：「其實他很辛苦，但每次我跟其他老鬼朱栢謙、河國榮聊天，多累也會拉張椅子坐在旁邊聽。他不會煩你，靜心聆聽，感受到他真的很想找地方去研究演技。」

▲ （黃健輝 攝）

自認「TeamStanley」

旦哥透露私下有與Stanley交流演戲心得，尤其在《野人老師》的演出，他特別高興二人演得像父子，訪問期間更多次以「阿仔」稱呼對方：「我倆熟稔後會說笑，搞搞氣氛，很快便進入朋友狀態，很快有火花。他會給予我反應，有阿仔的感覺。演戲像不像兩父子很重要，我喜歡跟他合作。」

他獲Stanley送贈演唱會DVD作紀念，二人關係良好。旦哥更自認是「TeamStanley」（粉絲名）一份子，MIRROR紅館演唱會有去捧場，去到VIP房第一時間搶了「大表哥」的應援物，笑言：「Make sure他看到我！現在似足多了個兒子。」

在娛圈閱人無數的旦哥，形容Stanley屬「演員」類藝人，即使作為偶像級MIRROR一份子，只要一roll機便拋開偶像包袱放膽演出：「不是貶義，被人稱為演員值得驕傲的。他可以放下偶包，做演員應做的事，非常難得。」

▲ （黃健輝 攝）

旦哥透露Stanley深受小演員歡迎，在鏡頭後經常與小朋友玩樂，「偶像，大可以拍完這個鏡頭後去休息。Stanley會帶他們出去草地捉蟲，很有耐性地跟他們玩。所以小朋友也不是偶像式追捧，大家臨走都在哭，並非不捨得Stanley，而是不捨得『李白』（Stanley劇中角色）。」

他亦大讚小演員非常專業，放學後便趕來拍攝，面對數十組戲，對白也背得滾瓜爛熟。在沒有冷氣的片場下拍攝，空餘時還要趕功課，絕對不簡單！

旦哥稱未有與另一位「鏡仔」Frankie同場合作，扮作不滿對方飾演的富二代角色，有冷氣房拍攝，「更與另一位女演員有親密戲，看劇本看到眼火爆！」

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恨與MIRROR合作

旦哥坦言私下有搞製作，希望藉住今次一邊觀摩「鏡仔」，一邊能與ViuTV洽談合作機會，笑言現在跟ViuTV有話講，將來搞製作邀請MIRROR成員也容易話為。他亦大讚在電影方面備受認同的姜濤、Jer（柳應廷）及Edan（呂爵安），揚言希望能與這班年輕人合作，但強調仍未有實體計劃。

問到是否覺得12子極具感染力時，他分享曾與MakerVille行政總裁魯庭暉的對話：「我說紅館不容易駕馭，聲線能否去到最高一行......我一首歌也沒聽過，純粹去感受氣氛，他們的演出成功capture到我。」

他續指已感受過「鏡仔」後援會的力量，為整個劇組預備數十盒飯盒、蛋糕、汽水與香檳等，非常誇張。「萬歲」元朗名物老婆餅的旦哥自嘲：「我輸了，輸得很徹底。」

▲ 《野人老師》劇照

被誤會仍屬TVB

旦哥已有8年沒拍過重戲份的劇集，對上一次已是TVB的《女人俱樂部》（又稱M Club）。對於首次為對台ViuTV劇集拍攝，他自揭兩個原因「𦧲飯應」：「此劇監製跟我好老友，ViuTV沒有人敢找我。而我想跟時下熱捧的MIRROR合作，加上故事別樹一格，不是TVB風，又不太ViuTV，很有趣想玩一下。」

提到其TVB形象較重，如今有倒戈相向的感覺，旦哥稱目前仍有人誤以為他屬TVB：「大家都是朋友，四海都是朋友。我不用簽約，做完ViuTV訪問，又要到TVB教訓練班。現今很open，不會尷尬。」

記者：馮雪怡