【賭王四房】何猷君一家三口遊動物園被捕獲　奚夢瑤周身名牌值10萬師奶味濃

▲ 網民拍攝到何猷君一家三口遊動物園，焦點落在奚夢瑤的名牌師奶look身上。

已故賭王四房兒子何猷君與名模太太奚夢瑤自2019年結婚後，誕下一子一女，兩夫妻依然甜蜜恩愛。日前有網民在上海動物園野生捕獲何猷君夫婦與3歲大仔何廣燊（Ronaldo），奚夢瑤一身名牌師奶look卻成為焦點，有網民逐件翻查價錢，原來這身師奶look總值近10萬元！

最新影片推介︰

何猷君和奚夢瑤雙雙以全黑打扮現身，顯得相當低調，但奚夢瑤的身高相當吸睛，網民很快認出她。網民指兩夫妻與3歲大仔手牽手逛動物園，何猷君又抱起兒子觀看動物，相當有愛。

該名網民拍下他們的照片在網絡分享，其他網民卻把焦點放在奚夢瑤的打扮上，她身穿一件黑色鬆身Tee配Leggings，頭上夾著大大個鯊魚夾，簡直是經典師奶打扮。

▲ 如果唔係奚夢瑤身高，都認唔出呢位師奶就係奚夢瑤。（微博圖片）

網民再細心一看，發現奚夢瑤的師奶衣著價值不菲。其身穿的Balenciaga可樂T恤約5,200港元、New Balance 2002R約1,200港元、Hermès手袋約9萬港元，連鯊魚夾都值300多元，全身打扮將近10萬港元。而何猷君身穿的Brunello Cucinelli棉褲約8,700港元、Gucci男裝波鞋約6,000港元，總值約14,700萬元，顯得低調富貴。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

猷君不靠父蔭︰不會跟何家拿錢

何猷君和奚夢瑤兩夫妻早前參加內地真人騷節目《幸福三重奏》，猷君在節目中稱婚前曾跟太太說過，自己不是「有一張無限黑卡嘅富二代」，不會跟家裡拿錢，希望對方陪他創業陪他闖。奚夢瑤力撐丈夫，相信他不會用何家一分錢，更表示願意陪老公一齊捱。

我嫁的不是豪門，我嫁的是愛情，如果沒有愛情，甚麼樣的豪門我都不想進去，真的！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

現年33歲、名模出身的奚夢瑤比何猷君大6歲，2019年為何家誕下男長孫，故深得猷君和四太梁安琪歡心，地位穩固。奚夢瑤在節目中指視奶奶四太為偶像，因四太對小孩的要求非常高，是大家公認的虎媽，也是她的學習榜樣。

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳