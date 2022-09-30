【港區國安法】涉串謀勾結外國案如期12月開審　黎智英正申請英御用大狀候批

▲ 黎智英因健康問題未有出席聆訊，黎一方透露正申請英國御用大律師候批。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間公司，被控串謀勾結外國危害國家安全等罪，案件今（30日）於高等法院再作案件管理聆訊。黎智英因健康問題未有出席聆訊，黎一方透露正申請英國御用大律師候批。法官表明不會批准任何押後審訊之申請，案件將如期於12月1日開審，審訊維持30天。

被告黎智英（73歲），今因健康問題未有出庭應訊，由代表律師出庭應訊，據悉與新冠肺炎有關。另3名被告為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司。案件今進行第2次案件管理聆訊，由3名《國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰處理。

法官杜麗冰表示，為令12月1日之審訊運作順暢，就控方開案陳詞及承認事實等訂下呈交時間表。另外，杜麗冰表示留意到日前上訴庭處理黎就手令之上訴時，律政司一方提及黎的手機內之新聞材料，部分或屬與案有關之潛在證據，杜麗冰明言不會因此而批准任何延誤審訊之申請。李運騰亦指出得知手機內有8,000個項目，而法官陳嘉信亦已就手機內屬新聞材料之項目作出定斷，故不會批准任何押後申請。

律政司一方表示不會申請押後，黎一方則指根據法官陳嘉信之判決，將有大量項目獲解封，目前仍未知道控方採用與否，故亦需時了解。

律政司一方並指將就案中提及制裁的議題，或會由傳召專家，若辯方最終不爭議，或透過同意案情處理。

黎一方亦透露已透過書面向首席法官申請英國御用大律師替黎辯護，惟遭律政司及大律師公會反對，並未知悉原。法官強調不會批准任何延誤審訊之申請，審訊將如期於12月1日進行，審訊預計為30天。

大律師公會主席杜啟堃回應查詢時表示，大律師公會反對黎智英之申請，基於不符合申請要求。

黎及3公司被控1項串謀刊印, 發布, 出售, 要約出售, 分發, 展示及或複製煽動刊物罪。黎則另涉1項勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及兩項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧