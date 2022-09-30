【童樂居案】涉虐待8幼童女職員判囚逾8個月　官斥作極端錯誤行為

▲ 童樂居虐兒事件，至今共34名女職員被控虐兒罪。（資料圖片）

童樂居虐兒事件，至今共34名女職員被控虐兒罪，繼早前3人被判監4個月至5個月8周，再有25歲女職員涉以掌摑等方式虐待8名兒童，早前承認8項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，今（30日）於九龍城裁判法院被判監逾4個月19周。裁判官判刑時指，被告辯稱受到工作環境的影響，無疑是把自己的不專業推卸在機構上，即使被告受到影響，亦是她放棄了專業，作出極端錯誤的行為。

被告傅悅朗（25歲），報稱幼兒工作者，承認8項對所看管兒童或少年虐待或忽略罪。

裁判官判刑時指，被告明顯非工作需要而干犯8項控罪，涉案受害人年紀均少於3歲，攀爬床欄屬正常行為，看不到體罰有何作為。被告罔顧被推倒的幼兒頭部有機會撞向床欄，其專業操守不足以作為幼兒照顧者。

裁判官續指，除了幼兒的頭部容易受傷外，他們在狹窄的嬰兒床上亦難以躲藏襲擊，加上幼兒未知因何受襲，無疑會產生驚恐。裁判官又指，被告罔顧法紀，無視其犯罪行為被他人看到，以及受害幼兒的感受。

裁判官指，被告的襲擊行為有連續性，更於幼兒倒地後再施襲，顯示被告目的不止於阻止幼兒攀爬床欄，即使要阻止攀爬，亦一定有其他溫柔的方法。裁判官指，被告辯稱受到工作環境的影響，無疑是把自己的不專業推卸在機構上。即使被告受到影響，亦是她放棄了專業，作出極端錯誤的行為。

裁判官指，被告脾氣暴躁，即使幼兒哭泣亦能挑起其情緒，判刑時不能忽視本案涉及8名幼兒，在考慮刑期整體性後，遂判被告監禁4個月19星期。

案情指，被告於2021年11月29日至30日，被告於童樂居3樓睡房中，襲擊4名不知名兒童，包括拍打及推倒他們。另於同地拉扯男童K的衣服及四度拍打他，被告曾以拳頭撞向男童AK及大力掌摑他致跌在床上。當男童AL同時正在哭喊時，被告掌摑他三下，並捏男童AM的面及將他推跌。

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記者：梁錦麟