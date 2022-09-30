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【僱傭合約】外傭最低工資上調至每月4730元　適用於明日起簽訂合約

社會 16:51 2022/09/30

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（資料圖片）

政府今日（30日）宣布，本港外籍家庭傭工的「規定最低工資」將調高2.2%，由現時每月4,630元增加至4,730元。新的「規定最低工資」及膳食津貼水平將適用於明日起簽訂的所有外傭合約。

另外，根據聘用外傭的「標準僱傭合約」，僱主必須為外傭提供免費膳食。現時絕大部分僱主均為外傭提供免費膳食，但僱主亦可選擇以膳食津貼代替。該膳食津貼將由現時每月不少於1,173元增加23元至不少於1,196元。

在今日或之前按現時每月4,630元的「規定最低工資」和每月不少於1,173元的膳食津貼簽署的外傭合約，仍可於10月28日或之前送抵入境事務處處理。這項安排可讓僱主有充足時間將已簽訂的合約送交入境處完成有關申請程序。

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責任編輯：余思嵐
 

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