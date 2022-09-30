【4區污水陽性】涉沙田區碩門邨、西貢區明德邨等　港府派約12萬個快測包

▲ 4區發現污水檢測結果呈陽性及病毒量相對較高。（陳靜儀攝）

政府今日（30日）表示，在4區發現污水檢測結果呈陽性及病毒量相對較高，房屋署將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約12萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及的區域：

離島區：迎東邨

觀塘區：平田邨

西貢區：明德邨

沙田區：碩門邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：黃悅晴