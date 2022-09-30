  • 26°C
香港時間 : 2022930日 (週五) 18:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【4區污水陽性】涉沙田區碩門邨、西貢區明德邨等　港府派約12萬個快測包

社會 17:03 2022/09/30

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

4區發現污水檢測結果呈陽性及病毒量相對較高。（陳靜儀攝）

政府今日（30日）表示，在4區發現污水檢測結果呈陽性及病毒量相對較高，房屋署將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約12萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及的區域：

  • 離島區：迎東邨
  • 觀塘區：平田邨
  • 西貢區：明德邨
  • 沙田區：碩門邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

【TOPick診症室】前列腺肥大可致血尿影響腎功能　泌尿外科專科醫生拆解最新治療方法

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【僱傭合約】外傭最低工資上調至每月4730元　適用於明日起簽訂合約
今日 16:51
【僱傭合約】外傭最低工資上調至每月4730元　適用於明日起簽訂合約
【最新疫情】新增4,023宗確診　再多8名染疫患者離世
今日 16:53
【最新疫情】新增4,023宗確診　再多8名染疫患者離世
【最新疫情】餐飲處所每枱最多可坐12人　酒吧每枱放寬至6人維持快測要求【不斷更新】
今日 15:16
【最新疫情】餐飲處所每枱最多可坐12人　酒吧每枱放寬至6人維持快測要求【不斷更新】

你可能感興趣

【僱傭合約】外傭最低工資上調至每月4730元　適用於明日起簽訂合約
今日 16:51
【僱傭合約】外傭最低工資上調至每月4730元　適用於明日起簽訂合約
【最新疫情】新增4,023宗確診　再多8名染疫患者離世
今日 16:53
【最新疫情】新增4,023宗確診　再多8名染疫患者離世
【最新疫情】餐飲處所每枱最多可坐12人　酒吧每枱放寬至6人維持快測要求【不斷更新】
今日 15:16
【最新疫情】餐飲處所每枱最多可坐12人　酒吧每枱放寬至6人維持快測要求【不斷更新】
新冠肺炎疫情 疫情 快速測試套裝 快速測試 房屋署 衞生防護中心 衞生署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【離奇意外】離奇倒斃台北公廁身上遺字條 　港女生身份背景曝光
今日 10:44
【離奇意外】離奇倒斃台北公廁身上遺字條 　港女生身份背景曝光
【欲哭無淚】190萬養老金幫兒子付首期 婦人再賣樓還房貸結局悲哀
17:00 2022/09/29
【欲哭無淚】190萬養老金幫兒子付首期 婦人再賣樓還房貸結局悲哀
【突發意外】20歲港女倒斃台北公廁　身上遺字條：不要隨便跟靈界的人溝通
今日 14:34
【突發意外】20歲港女倒斃台北公廁　身上遺字條：不要隨便跟靈界的人溝通