【旅行必備】全家外遊準備兒童平安藥包　藥劑師教路3大類藥物傍身

▲ 不少家長開始計劃旅行，宜準備兒童平安藥包。

「0+3」入境政策9月26日起正式實施，旅客入境香港後不需於指定酒店隔離檢疫。加上各地放寬措施，包括日本10月11日恢復免簽證自由行，不少港人，包括父母們都計劃一家大細旅行，當然外出有備無患，家長宜為小朋友執好「平安藥包」。有港媽分享如何執輕巧藥包，而藥劑師指出準備兒童藥物的注意事項。

親子Blogger分享幼兒外遊平安藥包

Facebook專頁「哲哲貓的貓貓世界」是港媽「金牛急躁媽」開設，記載6歲兒子「哲哲貓」的成長點滴，曾經分享有關「幼兒外遊必備：平安藥包點執好？」，媽媽向TOPick分享，指過往帶兒子旅行都會準備輕便的幼兒版藥包，有一般藥物外，還考慮到活潑好動的小孩子擦傷跌傷的機會較高，配備清洗傷口及包紮用品。

▲ 港媽「金牛急躁媽」為兒子準備的外遊藥包。（圖片提供︰哲哲貓的貓貓世界FB）

急躁媽向家庭醫生配備一份藥物，包括退燒、止咳化痰和收鼻水藥，醫生指太年幼的小孩不鼓勵吃止暈止吐止瀉藥，要是不幸出現上吐下瀉就要看醫生。另外，她會帶餵藥針筒和退熱貼。

急躁媽知道洗傷口和避免沾染水都有助傷口癒合不發炎，洗傷口用品方面，會準備粉紅色消毒藥水或黃色消毒藥水，清洗傷口不會刺激疼痛。另外會帶獨立包裝的消毒紗布、消毒酒精棉片，以便去洗傷口。

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包紮傷口用品方面有準備液態膠布，她特別為兒子選擇了一款無氣味、不刺激傷口的噴霧式液態膠布，只要多噴幾次防水效果不俗。若是有較深的傷口如割傷，就使用膠膜薄的防水膠布，令手指關節位置亦能緊貼不滲水。此外，一般藥用膠布也有準備，以便貼在細小的傷口上。

平安藥包輕巧

外遊時，不想平安藥包佔去行李箱大量位置，急躁媽盡量令藥包輕便，她為兒子準備平安藥包只重約272克，每次出門除了醫生配備的藥水外，其他藥用品都只帶備足夠首二次的用量，因兒子外遊出境是探親，親友家中也會有藥物用品，加上都在大城市，有港人熟悉的藥妝連鎖店，萬一平安藥包的用品不足，亦可輕易補給。

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藥劑師教路3大類藥物傍身

有關兒童外遊平安藥包，TOPick訪問了香港醫院藥劑師學會會長崔俊明，不論是否外遊，他建議家長為孩子準備3大類藥物傍身。如果小朋友年紀2歲以下，不建議父母自行去配成藥，宜找醫生處方。3大藥物以作用去分類︰

退燒止痛

「撲熱息痛」（Paracetamol）具有退燒、止痛的功效。市面上必理痛、幸福醫藥、痛熱適等牌子都有兒童適用的「撲熱息痛」藥物。另一種藥物「布洛芬」（Ibuprofen）同樣有退燒止痛功效，布洛芬一般被指可用於退高燒藥，但降少許度數左右，家長可按情況不用細分準備「低燒」和「高燒藥」，準備「撲熱息痛」或「布洛芬」其中一種就可。

乾咳痰咳

咳嗽主要分乾咳、痰咳兩種，各有處理方法，不可混淆。乾咳可以檸檬或蜜糖味潤喉糖紓緩，但要注意1歲以下幼童不宜飲蜜糖，怕引致敏感，家長亦要小心幼童吃糖時鯁到。

痰咳方面，可用化痰粉或化痰藥水來處理，化痰藥物是令痰的黏稠度降低，讓患者容易咳漱去排出痰液。不過，家長要留意有些小朋友不懂咳痰，可向藥劑師查詢配以其他藥物。另外，多飲水有助化痰。

收鼻水

若小朋友出現流鼻水、打噴嚏、鼻塞的徵狀，家長可配「抗組織胺藥」處理。

其他注意事

崔俊明建議家長準備旅行平安藥一般宜預5日份量，並提醒家長要清楚知道相關藥物的用法，依照包裝建議年齡去用藥，如果怕難分辨散裝藥物，可連同藥物包裝及說明書一併帶上旅行。除了3大類藥物外，爸媽可帶備少量處理傷口用品，像生理鹽水，除了清洗傷口外，如果小朋友有鼻塞，可用於噴到鼻孔內。崔俊明建議家長善用社區藥劑師，向藥劑師講述孩子的情況，年齡、有否過敏、慢性病患等資料，以及直接拿取相關藥物去了解有關用法等，尋求藥劑師的意見。

另外，外遊有時會水吐不服，崔俊明指出小朋友不適合服用相關藥物，沒有可配備，如孩子乘車坐船頭暈，可以休息一會兒，如孩子出現肚屙，1、2次排便肚屙有助緩解不適，最重要是不要缺水，要補充足夠的水份和電解質，而飲的水最緊要確保已煮沸，如真的太多次肚屙，需在當地求醫。

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記者︰顏紫燕