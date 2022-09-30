【韓國楓葉】2022年韓國各區最佳賞楓期預測 6大近郊市區必去勝地推介
韓國早前宣佈解除戶外口罩令及多項入境措施，加上踏入秋季是時候 「返鄉下」賞紅葉。韓國Weather i日前公布2022年紅葉預測，9月下旬至10月中下旬是楓葉首度轉紅日期，高峰期預計至11月中旬。TOPick為你介紹韓國各地最佳賞楓期及推介6個賞紅葉勝地，大家記得「Mark實」熱點!
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韓國Weather i指出，今年楓葉轉紅日期比往年略遲。而位於江原道北部的雪嶽山會是首波紅葉出現地方，而中部地區紅葉高峰期預計是10月19日至11月1日之間，而南部地區高峰期預計到11月中旬。
主要地區楓葉高峰期
|位置
|地方
|初轉紅預測日
|高峰期
|江原道
|雪嶽山
|9月29日
|10月21日
|五臺山
|10月4日
|10月17日
|雉岳山
|10月7日
|10月25日
|忠清北道
|月嶽山
|10月14日
|10月27日
|忠清南道
|雞龍山
|10月20日
|11月5日
|伽倻山
|10月19日
|10月30日
|忠清北道
|俗離山
|10月21日
|10月31日
|首爾北面近郊
|北漢山
|10月17日
|10月30日
|大邱廣域市
|八公山
|10月20日
|11月1日
|光州廣域市
|無等山
|10月25日
|11月14日
|全羅北道
|智異山
|10月20日
|10月28日
|內藏山
|10月30日
|11月5日
|全羅南道
|頭輪山
|11月3日
|11月14日
|濟州島
|漢拏山
|10月20日
|10月31日
6大賞楓景點
韓國擁有原有楓葉樹種「Korean maple」，而葉子特徵則呈9葉至11葉分裂狀，十分獨特。每逢秋天，楓葉分佈範圍就會遍佈韓國全國。不論大家身在市區或郊區，都可以欣賞美景。
1) 南山公園
位於南山的首爾塔為知名地標之一，更是韓劇熱門取景場地。大家可選乘搭纜車上山，沿途賞楓，或者步行至南山公園欣賞滿山紅葉的壯觀景色。
賞楓期：10月中旬至11月中旬
地址：首爾特別市中區三一大路231 (藝場洞)
2) 首爾林
位於市區的首爾林佔地超過640萬呎，區內分成5大區塊，分別是「文化藝術公園」、「生態森林」、「濕地生態區」、「自然體驗區」及「漢江水邊公園」。搭地鐵就可以抵達，而且免門票，是個不錯的賞楓好去處。
地址：首爾特別市城東區纛島路273 (聖水洞1街)
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3) 南怡島
屬於首爾近郊的南怡島，距離首爾只需約1個小時車程。由於南怡島跟陸地沒有相連，所以大家可透過搭船或飛索入島。而選擇高空飛索入島的話，就可高空角度欣賞南怡島一整片楓紅色美景，的確令人有種人置身世外桃源的感覺。
賞楓期：10月中旬至11月中旬
地址：京畿道加平郡加平邑北漢江邊路1024
4) 晨靜樹木園
除南怡島之外，同是位於京畿道加平郡的晨靜樹木園亦是首爾近郊賞楓好去處。採用仿歐式建築，佔地33萬平方公尺，種植鬱金香、木槿花、水仙花等5,000多種植物。秋天景色配上庭園美景，絕對是打卡勝地。
賞楓期：10月中旬至11月中旬
地址：京畿道加平郡上面樹木園路432
5) 雪嶽山國立公園
位於首爾郊區江原道北部的雪嶽山國立公園，是每年全國楓葉最先染紅的地方。海拔達1,705 公尺，建議搭乘空中纜車，沿途欣賞楓葉及奇岩絕璧壯麗美景。大家更可到新興寺、飛龍瀑布、蔚山岩等景點遊覽。
賞楓期：10月上旬至11月上旬
6) 內藏山國立公園
如果大家有興趣賞楓一日遊的話，建議前往韓國最佳賞楓景點--全羅道的內藏山。這個公園由朝鮮時期就以美麗楓紅而聞名，而每逢秋季滿山都是紅、橙、黃、綠色楓葉，亦可以見到山上寺廟內藏寺和白羊寺和瀑布。大家可以搭乘纜車到內藏山頂，從高空欣賞華麗壯觀的楓紅景色
賞楓期：10月下旬至11月中旬
地址：全羅北道井邑市內藏湖畔路328
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責任編緝：張懿慧