【韓國楓葉】2022年韓國各區最佳賞楓期預測　6大近郊市區必去勝地推介

▲ 韓國Weather i日前公布2022年紅葉預測，即睇以下詳情！

韓國早前宣佈解除戶外口罩令及多項入境措施，加上踏入秋季是時候 「返鄉下」賞紅葉。韓國Weather i日前公布2022年紅葉預測，9月下旬至10月中下旬是楓葉首度轉紅日期，高峰期預計至11月中旬。TOPick為你介紹韓國各地最佳賞楓期及推介6個賞紅葉勝地，大家記得「Mark實」熱點!

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韓國Weather i指出，今年楓葉轉紅日期比往年略遲。而位於江原道北部的雪嶽山會是首波紅葉出現地方，而中部地區紅葉高峰期預計是10月19日至11月1日之間，而南部地區高峰期預計到11月中旬。

▲ 2022年韓國楓期預測。(圖片來源:Weather i)

主要地區楓葉高峰期

位置 地方 初轉紅預測日 高峰期 江原道 雪嶽山 9月29日 10月21日 五臺山 10月4日 10月17日 雉岳山 10月7日 10月25日 忠清北道 月嶽山 10月14日 10月27日 忠清南道 雞龍山 10月20日 11月5日 伽倻山 10月19日 10月30日 忠清北道 俗離山 10月21日 10月31日 首爾北面近郊 北漢山 10月17日 10月30日 大邱廣域市 八公山 10月20日 11月1日 光州廣域市 無等山 10月25日 11月14日 全羅北道 智異山 10月20日 10月28日 內藏山 10月30日 11月5日 全羅南道 頭輪山 11月3日 11月14日 濟州島 漢拏山 10月20日 10月31日

6大賞楓景點

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韓國擁有原有楓葉樹種「Korean maple」，而葉子特徵則呈9葉至11葉分裂狀，十分獨特。每逢秋天，楓葉分佈範圍就會遍佈韓國全國。不論大家身在市區或郊區，都可以欣賞美景。

1) 南山公園

▲ 南山公園。(陳家昌攝）

位於南山的首爾塔為知名地標之一，更是韓劇熱門取景場地。大家可選乘搭纜車上山，沿途賞楓，或者步行至南山公園欣賞滿山紅葉的壯觀景色。

賞楓期：10月中旬至11月中旬

地址：首爾特別市中區三一大路231 (藝場洞)

2) 首爾林

▲ 首爾林。(圖片來源:Online Heung Kung 韓國時裝批發)

位於市區的首爾林佔地超過640萬呎，區內分成5大區塊，分別是「文化藝術公園」、「生態森林」、「濕地生態區」、「自然體驗區」及「漢江水邊公園」。搭地鐵就可以抵達，而且免門票，是個不錯的賞楓好去處。

地址：首爾特別市城東區纛島路273 (聖水洞1街)

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3) 南怡島

▲ 南怡島。(圖片來源: klook)

屬於首爾近郊的南怡島，距離首爾只需約1個小時車程。由於南怡島跟陸地沒有相連，所以大家可透過搭船或飛索入島。而選擇高空飛索入島的話，就可高空角度欣賞南怡島一整片楓紅色美景，的確令人有種人置身世外桃源的感覺。

賞楓期：10月中旬至11月中旬

地址：京畿道加平郡加平邑北漢江邊路1024

4) 晨靜樹木園

▲ 秋天景色配上庭園美景，絕對是打卡勝地。(圖片來源:韓國觀光公社)

除南怡島之外，同是位於京畿道加平郡的晨靜樹木園亦是首爾近郊賞楓好去處。採用仿歐式建築，佔地33萬平方公尺，種植鬱金香、木槿花、水仙花等5,000多種植物。秋天景色配上庭園美景，絕對是打卡勝地。

賞楓期：10月中旬至11月中旬

地址：京畿道加平郡上面樹木園路432

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5) 雪嶽山國立公園

▲ 雪嶽山國立公園。(圖片來源:klook)

位於首爾郊區江原道北部的雪嶽山國立公園，是每年全國楓葉最先染紅的地方。海拔達1,705 公尺，建議搭乘空中纜車，沿途欣賞楓葉及奇岩絕璧壯麗美景。大家更可到新興寺、飛龍瀑布、蔚山岩等景點遊覽。

賞楓期：10月上旬至11月上旬

6) 內藏山國立公園

▲ 內藏山國立公園。(圖片來源: klook)

如果大家有興趣賞楓一日遊的話，建議前往韓國最佳賞楓景點--全羅道的內藏山。這個公園由朝鮮時期就以美麗楓紅而聞名，而每逢秋季滿山都是紅、橙、黃、綠色楓葉，亦可以見到山上寺廟內藏寺和白羊寺和瀑布。大家可以搭乘纜車到內藏山頂，從高空欣賞華麗壯觀的楓紅景色

賞楓期：10月下旬至11月中旬

地址：全羅北道井邑市內藏湖畔路328

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