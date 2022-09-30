【國民教育】港專本學年起定期舉行認識國情活動　成立自資院校首支學生升旗隊

▲ 民安隊轄下少年團儀仗隊到港專賽馬會本科校園進行升旗儀式。（港專提供）

香港專業進修學校及港專學院今日（30日）宣布，由本學年起推出「博學課堂」，舉行升國旗儀式及定期舉行有關世情、國情和港情的教與學活動，校方又成立自資院校首支學生升旗隊，向學生進行愛國主義教育。

港專指，「博學課堂」將每周舉行，並非強制要求學生參加，課堂內容包括「中國文化與動漫」、「中國夢‧雙奧之城：北京」、「中國夢‧高速鐵路」、「中國夢‧探索天際」、「中國路‧滅貧之路」、「中國路‧科技應用與網絡」等，希望讓學生透過一系列有深度及價值的資訊，認識更多關於國家、社會、文化的發展與安全，藉以擴闊視野，建立尋問求真的學習態度。

全國政協委員、港專校長陳卓禧解釋，取名「博學課堂」是因《大學之道》作指出「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善」，當中強調修己是治人的前

提，只有能修己才能治國平天下；而「博學」是大學之態，所以想到了以「博學課堂」命名這一系列的愛國主義教育工作。他期望，能透過舉辦不同的世情、國情和港情的教與學活動累積足夠經驗，在未來3至5年逐步將「博學課堂」發展成為一個愛國主義教育的體系。

▲ 港專推出「博學課堂」，定期舉行有關世情、國情和港情的教與學活動。（港專提供）

另外，校方成立「港專升旗隊」，有35名學生加入，並由民安隊提供訓練，為升旗隊隊員提供專業的升旗訓練，以及教授有關國旗及國徽的歷史及精神、國旗升掛和使用的規範及升旗儀式等。校方今舉行「 慶祝香港回歸祖國25周年暨港專75周年校慶 ─國慶升旗典禮」，由民安隊轄下少年團儀仗隊進行升旗

儀式，並向「港專升旗隊」隊員作示範。

▲ 校方成立「港專升旗隊」，有35名學生加入。（港專提供）

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責任編輯：黃悅晴