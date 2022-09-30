【復常之路】經民聯倡兩地合辦大型論壇、展覽　向境外商家贈機票及高鐵車票吸客

▲ 經民聯建議香港與內地合辦大型論壇、展覽會，重振香港國際金融中心地位。（陳葆琳攝）

本港嚴厲隔離措施之下，不少國際展覽移離香港。政府估計，由2020年2月起，香港有超過200個展覽需要延期或取消。經民聯建議港府爭取中央支持，積極與相關部委磋商協調，與內地合辦大型論壇、展覽會、國際會議，用好香港「背靠祖國、聯通世界」的「雙接軌」優勢。

立法會議員林健鋒指，2020年及2021年香港旅遊、會議及展覽服務業務收益指數分別按年大跌87%及18%。隨著政府逐步放寬入境限制，港府應急起直追，為會議展覽業注入更大動力，重振香港「聯通世界」的角色和地位。經民聯建議爭取中央安排一些與創新科技及新興產業相關、且尚未公布最新舉行日期的內地展覽及論壇，與香港聯合舉行，例如設立香港實體分場，與內地線上主場相結合。

該黨另一立法會議員吳永嘉亦建議主動舉辦更多旗艦會議展覽，探索聚焦不同的新興產品和服務範疇，例如「一·帶一路」基建、醫療健康和生物科技、綠色碳排放交易等。

立法會議員梁美芬促請政府以實現「0+0」目標，訂立香港復常通關路線圖，如容許某些特定情況可以「0+0」作為「先行先試」，經民聯亦希望政府可以盡快推出。另外，她建議港府設立「商務旅客資助計劃」，建議善用機場管理局於2020年向航空公司購入的50萬張機票，向商界代表或特定目標市場，例如粵港澳大灣區和「一帶一路」市場的境外買家和參展商，贈送機票和高鐵車票，同時提供酒店房租等補貼資助，吸引商務旅客來港。

身兼行政會議成員林健鋒提及，香港展覽業要蓬勃發展，內地買家的角色舉足輕重。隨著香港與內地疫情穩定可控，他希望港府與內地重新商討局部通關的安排，容許商務人士以「點對點」方式往返兩地，不需要接受隔離。

立法會議員陸瀚民補充，政府可設立「特別通道」，初時設配額制度，以大灣區作為起點，讓商務人士、有恩恤需要人士往返內地，同時配額需合理分配，確保兼顧不同行業的需要。他又建議逐步增加「健康驛站」名額，讓更多市民可以返回內地。

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記者：陳葆琳