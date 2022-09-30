【重投樂壇】許志安開網上音樂會推出新歌　早表明與黃心穎斷絕來往

已有一段時間沒有公開演出的許志安，在今晚開網音樂會《Andy Hui Human Live》，重新投入樂壇。

現年55歲的許志安在2019年4月爆出與黃心穎偷食「安心事件」，他即開記者會公開道歉，聲淚俱下承認自己是「壞咗嘅人」，並停止所有工作。雖然事後獲太太鄭秀文大方原諒，可是形象插水。

▲ 2019年，「安心事件」成全城熱話。

【安心復出】許志安加盟環球後首度亮相 安仔自彈自唱圈中人夫紛紛讚好

與心穎斷絕來往

直至2020年6月，他亮相ViuTV音樂節目「試水溫」，當日他接受在場媒體訪問稱：「經過這段時間的沉澱、靜思、反省和學習，自己成長不少，這段時間，每次面對自己起點在哪，都盡力向前望。」

他並指用這段日子裝備自己，比如看書、做運動：「我要知道有信心才可以出來，面對大家，承擔自己曾講過的話，就是好好靜思己過，這是一個很好的時間裝備好自己重新出發。」

當被問有否再跟心穎聯絡，安仔肯定說沒有：「以前的事過了便過，過去是一個傷痕，警醒自己未來要做得更好，我知道要大家再接受我，是需要時間，我只希望及有信心日後每一步都做得更好。」

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轉會重新出發

當晚之後，許志安飛往台灣拍劇，可是雖然偶爾有更新社交平台，但沒有再公開演出。至今年4月，與太陽娛樂合約屆滿加盟環球唱片，重新出發，在今晚開網上音樂會，此外更推出新歌《人與人之間》。

此歌有意思，據環球唱片介紹此歌指：「用一個比較抽離嘅視角 以充滿歷練嘅歌聲，帶你回顧人生種種片段」

另外，許志安太太鄭秀文已表示準備明年開演唱會，不知安仔屆時會否任嘉賓上台唱歌？

黃心穎近況

至於黃心穎則在娛樂圈「消失」3年多，連復出「試水溫」的機會也沒有。她以前閒時也於社交網分享生活點滴，不過近年已十分少更新個人社交平台。

在2020年，她被爆出與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）結伴買寵物用品，二人緋聞不徑而走。

早前有傳媒拍得泥鯭與心穎齊齊拍拖放狗，及後，心穎受訪時自爆與TVB已完約，正式回復自由身，又指未有結婚計劃，暫以工作為先，言語間似默認泥鯭的男友地位，隨後，他們便雙雙返回愛巢。

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