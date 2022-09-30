【消費券2022】上水廣場再推勁賞消費月　可享逾$24,300回贈+精選貨品低至11折

▲ 上水廣場推出盡享消費劵Jetso Rewards，可享總值$21,800電子優惠券。（商場提供）

消費券又再到手，新地上水廣場的「勁賞消費月」載譽歸來，由10月1日至10月31日一共推出3重消費禮遇，包括盡享消費券Jetso Rewards、秋日狂賞Autumn Rewards及NEW TASTES味．嚐新。只要透過6大電子支付平台於場內消費，回贈最高超過$24,300，讓消費券賞上加賞。

由10月1日起，The Point 會員只需於上水廣場（2至5樓）的商戶內，以電子貨幣即日消費滿$10,000，即可享總值$800商場電子優惠券、滿$65,000可獲$6,000、滿$150,000可獲$15,000，總值合共$21,800，同時兼賺積分換領Point Dollar，各款電子優惠券適用於場內合共77間人氣零售店及食肆，盡享美好購物時光。

▲ 消費券又再到手，又是血拼換裝的好季節。（商場提供）

而由10月8日起至10月31日，商場再加碼送出時裝商戶、個人護理產品、影音器材及家庭電器、珠寶鐘錶商戶的消費獎賞，總值$2,500商場電子優惠券。

The Point 會員只需於場內指定商戶以即日電子貨幣消費滿$1,500，即送$100時尚服裝電子券；於個人護理產品商戶消費滿$2,500，即送$150美容彩粧及個人護理產品電子券；於影音器材及家庭電器商戶滿費滿 $8,000，送$450電子產品電子券；於珠寶鐘錶商戶消費滿$30,000，送$1,800珠寶鐘錶電子券，享受折上折優惠。

商場最近有多間特色餐廳進駐，由即日起至10月31日，The Point 會員於場內指定商戶以電

子貨幣消費滿指定金額，即賞總值$230餐飲美食電子券及4小時泊車券。逢周一至五5pm後惠顧堂食，更額外獲贈$20 Point Dollar，盡情食買玩。

配合一連串推廣活動，場內多達70間商戶推出精選優惠，低至11折。包括Jipi Japa 女裝靴（原價$1,790），現以11折$180發售、ITSU御手之物頸輕Zone（原價$1,680），以24 折$399發售、位元堂韓國人蔘燉雞湯（原價$158）設買一送一。

記者︰黃依情