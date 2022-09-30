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地產及建造界龍漢標宣布加盟　經民聯立會議員增至9人

政治 17:58 2022/09/30

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地產及建造界議員龍漢標，今日正式宣布加入經民聯。（經濟日報資料圖片）

立法會第2大黨經民聯今日再「添丁」，地產及建造界議員龍漢標正式宣布入黨，經民聯至今共有9位立法會議員。立法會目前仍有4席出缺，補選日期至今未定，不過，政圈盛傳，經民聯內部正摩拳擦掌，準備派人參加，意味該黨版圖有機會進一步擴張。

繼紡織及製衣界陳祖恒早前宣布加入經民聯，該黨另一友好龍漢標今日亦宣布加盟，他今日出席該黨活動時大談自己感受：「3個字，好開心！」

他又話，自今年1月出任議員開始，與經民聯有很多合作機會，今日正式成為他們一員，希望能分享自己經驗及專業知識，與其他前輩一起為香港努力。

經民聯主席盧偉國則表示，雙方在理念上以至如何推動社會發展，在多方面看法都是一致的，但因為在地產建設商會和業界方面，有一些內部程序要處理，故現在才正式加入經民聯。

隨著陳祖恒和龍漢標先後入黨，經民聯在立法會議席數目，由今屆會期初期的7席，增至目前9席，令經民聯穩佔第2大黨地位。

不過，由於立法會早前有4人加入新政府，選委會界別目前有4席出缺，雖然補選日子仍未宣布，但據聞經民聯有意派人出選，內部競爭激烈。

據了解，至少3名經民聯成員或友好有意出選，分別是該黨成員眼科醫生龐朝輝、青委副主席李超宇，以及與經民聯份屬友好的前油尖旺區議員鄧銘心。

撰文 : 傅流螢

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