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【零售市道】本港上月零售銷售轉跌0.1%遜預期　港府料消費券繼續支持消費氣氛需求

社會 18:03 2022/09/30

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

(陳靜儀攝)

本港8月零售銷售跌百分之0.1，差過市場預期。

8月零售銷售貨值約285億元，出乎市場預期不升反呹，按年轉跌百分之0.1，累計首八個月零售業總銷貨值跌百分之1.5。8月超級市場貨品的銷貨值跌百分之1，百貨公司跌一成一，不過珠寶首飾及鐘表等銷貨值升百分之4.3，汽車及汽車零件升逾四成。

政府發言人表示，在高比較基數的影響下，零售業總銷貨價值在8月按年些微下跌。經季節性調整後按月比較，零售業總銷貨價值繼續增長。展望未來，發言人指出本地疫情緩和、勞工市場狀況改善和第二階段消費券計劃，將在短期內繼續支持消費氣氛和需求，但金融狀況進一步趨緊將會構成制約。發言人表示，社會各界必須與政府齊心合力，令本地疫情受控，為與消費相關的活動創造更大恢復空間。

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責任編輯：余思嵐
 

遜於預期 珠寶 編輯 銷售 零售 金融

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