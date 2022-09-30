【對抗腦癇】失知覺暈倒揭患「發羊吊」腦癇症　9歲女孩無懼病魔突襲投入花式跳繩

▲ 9歲女孩梁鈞琳（Kaylie）去年證患有腦癇症，沒有因病而放棄花式跳繩。

嬌小的鈞琳充滿活力紮紮跳，揮動繩子配合騰空力，展示多樣的花式跳繩技巧，不會察覺她是病童。約1年前，鈞琳突然在街上暈倒，以為只是沒吃早餐或是普通不適，怎料短期內她再暈倒，媽媽驚覺女兒健康出狀況，鈞琳確診患有腦癇症，即俗稱「發羊吊」。面對不能根治的病患突襲及需長期服藥，鈞琳沒有因病而放棄最愛的運動——花式跳繩，媽媽亦化身女兒最強後盾支持她。

現時是小五學生的梁鈞琳（Kaylie）是樂天女孩，一談到花式跳繩，她更是難掩興奮的心情笑不停。她回想初接觸花式跳繩是在校內報名參加收費興趣班，至今玩了3年多，現時是香港專業花式跳繩學校的學員，加入了青苗班，富有潛質。

我接觸花式跳繩那時是一年級的下學期，參加了之後覺得很有挑戰性，所以想繼續挑戰下去。

▲ 小五生梁鈞琳（Kaylie）玩了花式跳繩3年多。（陳慧安攝）

失知覺暈倒揭患腦癇症

媽媽Heidi沒想過女兒如此投入，曾讓女兒試過不同活動，例如跳舞、網球等，最後Kaylie自己揀選發展花式跳繩，媽媽還以為女兒會三分鐘熱度，就算在約一年前確診患腦癇症，也不曾想過要放棄花式跳繩。

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對於「腦癇症」此詞，不少人包括鈞琳與媽媽都感陌生，但提到俗稱「發羊吊」，Heidi即時有概念，只是沒想過會發生在女兒身上。女兒上年無故突然暈倒，在學校、街上、家中都暈過數次，需送去急症。鈞琳首次暈倒，家人都不以為然，以為只是沒食早餐之類，媽媽坦言「沒想過原來那麼大件事」。

第1次暈倒後做一些檢查，腦電圖腦素描、抽血、心臟超聲波等，3個月後覆診等報告，鈞琳期間又再暈倒入急症，當刻真的覺得不妥。第2次入院向醫生了解上次檢查的報告，醫生在腦電圖發現腦電波有異常，說是腦癇症。

▲ 媽媽Heidi曾擔心女兒的腦癇問題，曾想過要她放棄花式跳繩。（陳慧安攝）

鈞琳患腦癇症原因不明，可能是先天性或基因突變。腦癇症是一種令患者反覆出現抽筋的中樞神經系統異常，當腦部神經細胞活動受到干擾，患者便會抽筋，並失去知覺。新生嬰兒、兒童和長者患上腦癇症的風險較高。

腦癇症不能完全根治，現時鈞琳靠服食藥物去控制，據悉約70%患者可藉服用處方藥物去控制腦癇發作。鈞琳之前需時去調校服藥的劑量，一度影響上課的表示，會感疲倦及難以集中。

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不能根治靠食藥控制

腦癇症發作可以毫無預兆，有次鈞琳在家中暈到，媽媽目擊情況很驚，要爸爸幫手才能夠力安放女兒在地，在安全位置後，要打側放以讓她呼吸。媽媽心痛︰

她每次發作完之後都很累無力，上了白車去到醫院，她躺在病床上累到很快睡著了。

女兒患病，Heidi更將女兒健康放在首位，學業上會放輕一點，反之運動會繼續讓女兒去做，雖然曾想過叫鈞琳放棄花式跳繩，有感是帶氧運動，體力消耗多。

我覺得她處理到，雖然有時她跳完腳累很痠，但回來為她按摩就可以，加上我問醫生說沒問題，更說做運動更好些。

▲ 鈞琳最愛的花式跳繩，現時只專心投入發展此項運動。（圖片︰受訪者提供）

熱愛花式跳繩滿足感大

鈞琳沒想過因腦癇症而要放棄喜愛的活動。她有乖乖去定期食藥及改善生活習慣。

食藥控制，每日2次早晚1次，休息多些，不要那麼累，以及不要食那麼甜。

在旁媽媽補充，一些運動對於女兒來說屬高危，如游泳、攀石，萬一游泳突然發作就會遇溺，鈞琳不太介意說︰「我不懂游泳」。

服用抗腦癇藥物的副作用會易疲倦和頭痛，體能未必可長期保持在正常水平，鈞琳努力去克服，每天會做體能訓練。

要練體能，我體能不夠，每天平板支撐1分鐘、每天練跑。

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訂目標盼挑戰世界賽

花式跳繩可增強心肺功能，加強身體協調性，還可以減壓，而且相比起其他運動的碰撞性亦較少，鈞琳跳個人項目多些，亦會跳團體項目，鈞琳大讚團體很好玩，兩樣都喜歡，之前一直跳興趣班，技術評級合格後上了「青苗班」，她訂了目標，現階段希望比賽可破自己成績、不絆倒繩，以及學多些事吸取經驗。

奪得一些獎項令我有滿足感，會練習多些，學多些新花式，三重、四重很難，想加強速度。目標是希望遲些入港隊，想去挑戰世界賽，去跟各地國家的對手切磋一下。

看見女兒如此投入，堅持有毅力，即使曾做不到一些動作哭起來，但最後自己也拿起繩再練。媽媽放下擔心，同時明白跳時會發作是避免不到，不可以因為驚了它而不出街、避開不去做某些事。

人生不如意事十常八九，往壞處想就會容易把問題放大。沒有人會想生病，不要害怕或收埋自己，要幫助她消除「覺得自己有病與他人不同」的感覺。

▲ 香港專業花式跳繩學校創辦人、三次世界冠軍的文家駒大讚學生梁鈞琳投入及勤力。（陳慧安攝）

教練配合學員健康調節訓練

香港專業花式跳繩學校創辦人、三次世界冠軍的文家駒（Kelvin）大讚學生梁鈞琳，指見她每次上堂都很期待開心及認真。Kelvin點評鈞琳程度屬中高，尤其速度上獲滿足感，花式方式都很勤力去練。教練們均得知鈞琳有腦癇症，會配合其健康狀況去調節，例如訓練時著她只用7、8成力，不用一下子爆發，如果需記錄成績才出盡全力。Kelvin明白家長或考慮孩子生病而放棄運動，會因而覺得可惜，見鈞琳媽媽很支持女兒，繼續不放棄，教練們更會珍惜這位學員。

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記者︰顏紫燕