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【航空服務】消防處與香港國際航空學院簽署合作備忘錄　培訓航空事故專責應急人才

社會 18:06 2022/09/30

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消防處與香港國際航空學院簽署合作備忘錄。（政府新聞處）

消防處與香港國際航空學院今日（30日）簽署合作備忘錄，為「一帶一路」航空業培育航空事故專責應急人才，以提升香港作為國際航空樞紐及培訓中心的地位。

消防處與航空學院將在培訓航空事故專責應急人才及推廣有關計劃方面緊密合作。合作備忘錄由副消防總長（行動支援及專業發展）吳贊良及航空學院校長李天柱簽署，消防處處長楊恩健及香港國際機場服務控股有限公司行政總裁吳自淇見證簽署儀式。
　　 
楊恩健表示，消防處的機場消防隊採用國際民航組織建議的標準，為香港國際機場提供飛機緊急事故的救援和滅火服務，處方亦設有航空事故訓練專隊，為香港及大灣區的航空業提供各項培訓課程，以促進兩地人員交流及擴大專業資格互認，協助推進大灣區發展，增強學員在行業領域內的專業知識和國際地位，並培育「一帶一路」航空事故應急專才。
　　 
吳自淇指出，航空業全面復蘇指日可待，隨着航空交通預期的增長，處理航空事故方面的訓練課程需求亦將會逐步增加，相信簽訂合作備忘錄進一步鞏固香港作為國際航空樞紐及培訓中心的地位。

消防處處長楊恩健（右）向香港國際機場服務控股有限公司行政總裁吳自淇（左）致送紀念品。（政府新聞處）

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責任編輯：黃悅晴

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