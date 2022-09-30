【上訴得直】涉插死街坊謀殺罪成囚終身　無業漢上訴得直改判誤殺候判

▲ 無業漢涉謀殺街坊上訴得直，改判誤殺罪候判。資料圖片

53歲無業漢涉於大埔富亨邨商場平台，向兩父子多次搭話，雙方大打出手，無業漢敗走後折返平台一刀插死該父親。涉案無業漢否認謀殺罪，3年前被裁定罪成判囚終身，上訴後獲發還重審。2021年3月再被判謀殺罪成，被告再度就定罪提出上訴，上訴庭今（30日）頒下判詞，裁定被告上訴得直，改判誤殺罪成，先替上訴人索取精神科報告，擇日重判。

上訴人李偉民（53歲），被控1項謀殺罪。控罪指，被告於2016年12月9日謀殺54歲男子丁潤光。案情指，上訴人當晚於富亨邨商場平台飲酒，死者與兒子商談婚事時多次搭嘴。雙方隨後爆生衝突，上訴人遭人制服後回家更換裝束及戴上口罩，持刀返回平台，一刀插穿死者腹部，以致死者傷重死亡。

上訴庭於判詞指，案件發還重審時，陪審團均同意上訴人於案發時精神異常，控方精神科專家亦指上訴人有酒精依賴症，但上訴人當時是否在病情影響下飲酒，則要留待陪審團裁定。

上訴庭續指，重審法官未有適當引導陪審團，或令陪審團以為若上訴人自願飲酒，則不能以精神失常作為抗辯理由。惟法例並非非黑即白，陪審團裁定前應考慮上訴人是否受酒精依賴症影響而殺人，而非上訴人在殺人前所飲的酒精有多少屬自願，多少在非自願下喝用。

上訴庭接納陪審團裁決不穩妥，遂裁定上訴人謀殺罪脫，改判誤殺罪成，先替上訴人索取精神科報告，擇日重判。

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記者：梁錦麟