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【品牌速報】Versace秋冬系列注入90年代復古元素　向傳統根源致敬

休閒消費 18:55 2022/09/30

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

Versace 2022秋冬系列登場。

Versace全新2022年秋冬系列，帶來破格獨特設計，完美體現時尚潮流，同時向品牌的根源致敬。多款教人耳目一新的脫俗太陽眼鏡和光學眼鏡，採用矚目的雙重Medusa圓章裝飾、閃亮瑰麗的水晶和精緻的品牌90年代金屬標誌，創意演繹品牌的傳統，同時展現引領時尚的創新精神。系列為傳統注入現代氣息，彰顯品牌與眾不同的風格。

最新影片推介：

搖滾經典

Versace從90年代的簡約出眾風格汲取靈感，重新演繹源自昔日設計的經典品牌標誌，展現別具一格的時尚態度和奪目的特粗鏡臂設計。

這款於時裝展亮相的眼罩式金屬太陽眼鏡，以新穎的輪廓和細節重現90年代品牌標誌，將大膽破格的設計提升至更高層次，展示洋溢未來氣息的奢華氣派，同時向經典設計致敬。創新的鏡片結構由前框延伸至鏡臂，前框以品牌90年代標誌點綴，惹人注目。眼鏡備有玳瑁色配深橙色鏡片，以及黑色配深灰色鏡片選擇。

細節重現Versace90年代品牌標誌。

系列還有特大太陽眼鏡的鏡臂添上立體90年代標誌，於時裝展矚目亮相的款式備有紅色和黑色選擇；幾何形太陽眼鏡配以特大方框，斜面前框添上奪目的90年代標誌，散發獨特嫵媚氣息的設計提供白色配金色鏡臂和漸變灰色鏡片，以及黑色配金色鏡臂選擇，適合任何面形的款式則提供白色配金色鏡臂，以及黑色配金色鏡臂選擇。

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雙重MEDUSA圓章

兩個Medusa圓章裝飾金屬和醋酸纖維鏡框，重現品牌的搖滾精神，打造結合傳統與現代魅力的時尚設計。

這款復古貓眼形醋酸纖維太陽眼鏡透現嫵媚氣息，鏡臂添上兩個Medusa圓章，延續品牌一貫的迷人風格。這款太陽眼鏡適合任何面形，非常舒適，並有杏色和黑色等經典配色選擇。

此款還有醋酸纖維光學眼鏡，在簡潔鏡臂上添上兩個不同大小的Medusa圓章，釋放誘人魅力。適合任何面形的設計提供酒紅色、杏色和黑色選擇。

復古貓眼形配Medusa圓章，散發嫵媚女人魅。

    點擊圖片放大
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閃亮MEDUSA標誌

以水晶點綴傳奇的Medusa圓章，透過結合截然不同的元素，塑造獨一無二的耀眼效果。這款特大圓形醋酸纖維太陽眼鏡在鏡臂添上Medusa圓章，更鑲嵌閃亮水晶，光芒奪目。顏色選擇包括透明紫紅色和黑色，而適合任何面形的款式則提供黑色選擇。

    點擊圖片放大
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責任編緝：馮雪怡

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