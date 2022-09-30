【消費優惠】PopWalk天晉滙大派20%消費回贈　近50間商戶推低至1折優惠

▲ (新地提供)

第二期消費券即將發放，將軍澳PopWalk 天晉滙同步加推「精明消費月」多重賞，大派高達20%回贈，配合「精明消費月」聯同近50間商戶推出低至1折激抵優惠，讓您發揮消費券的最大價值。由即日起The Point會員於場內任何商戶即日消費滿指定金額，更可享「秋日美饌 ‧ 狂賞」最高170元回贈。

PopWalk天晉滙於10月1日至31日，加推「精明消費月 - 消費獎賞」活動，可享高達1,340元回贈禮遇，同時賺取積分換Point Dollar 當錢使！The Point會員消費滿400元可獲贈40元商場電子優惠劵；消費滿2,000元可獲贈300元商場電子優惠劵；消費滿5,000元送1,000元商場電子優惠劵。

配合同期進行的PopWalk 天晉滙「精明消費月」活動，聯同近50間商戶推出低至1折優惠，讓您購物時抵上加抵，盡享多重激筍著數！「精明消費月」著數多籮籮，星級推介包括澳洲歌婷1099針仿絲棉套裝低至1折發售（原價4,699元）；Griddy's享用紅白餐酒、雞尾酒或無酒精雞尾酒買一送一；賀天最強の爐端燒低至5折優惠（原價458元）、湘薈主餐牌外賣自取滿300元即減50元；Champ 24 Fitness一年會籍8折優惠（原價5,976元）等。

由即日起PopWalk 天晉滙推出「秋日美饌 ‧ 狂賞」活動，The Point 會員於PopWalk天晉滙任何商戶，即日電子消費滿指定金額並成功登記積分，即可享最高170元優惠回贈！單一消費滿200元即送 2X會員積分；消費滿500元可享50元美食滋味電子券；消費滿$800可享30元美食滋味電子券及50元綜合購物電子劵；消費滿1,200元額外再送HK$20 Point Dollar（相等於5,000積分）。顧客於Ocean PopWalk海天晉滙顧客服務中心憑Ocean PopWalk海天晉滙商戶發出之消費單據換領獎賞，更可額外獲享20元美食滋味電子優惠券，於場內多間人氣食肆歎盡多國美食，

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責任編輯：余思嵐