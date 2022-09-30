【國慶升旗】入境處青少年領袖團國慶日辦升旗禮　學院步操教官親赴學校指導

周六(10月1日)是中華人民共和國成立73周年，來自屯門聖公會聖西門呂明才中學的「入境事務處青少年領袖團」聯合升旗隊會在國慶當日進行升旗典禮，入境事務學院的步操教官在過去一星期特意到學校為聯合升旗隊提供了3天專業的升國旗和區旗、及步操訓練，讓學校能順利進行神聖而莊嚴的升旗典禮。

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入境事務處青少年領袖團希望透過訓練，以中式步操將專業且高尚的情操薪火相傳，令隊員提高個人的紀律和服從性，加強他們愛國愛港、國民身份認同和對國家的歸屬感，入境處亦一直推動國民教育，建立國家忠誠價值觀作為青年教育重中之重的頭等大事。

入境處期望學院的步操教官，繼續到其他參加了領袖團的學校提供升旗和中式步操訓練，令更多青年人了解到國旗和國歌的代表性和重要性，感受中式步操威風凜凜的氣勢和以齊為美的宗旨，加強學員對國家的自豪感，傳揚愛國愛港精神。

入境處是回歸後首支引入中式步操的紀律部隊，早於1999年的學員結業會操中已演示中式步操，並一直沿用至今。入境處於多年前已開始派員赴深圳學習中式步操，亦安排步操教官到解放軍駐港部隊學習中式隊列訓練，部門步操教官累積了多年的中式步操經驗，並已掌握當中的精髓。

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