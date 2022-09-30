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【防疫措施】姚柏良倡10月推「0+0」　促積極爭取與內地通關

社會 18:11 2022/09/30

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姚柏良倡10月推「0+0」，及積極爭取與內地通關

港府今（30日）宣布放寬社交距離措施和取消郵輪熔斷機制，立法會旅遊界議員姚柏良對此表示支持，但形容維持「0+3」對旅遊業仍處艱難的業務重啟期，故建議政府建議政府，在10月內落實「0+0」安排；同時應為特困的旅遊業繼續提供支援，積極爭取與內地通關取得突破，認為恢復佔入境客近8成的內地市場，旅遊業才能逐步走向復甦。

姚柏良表示認同取消郵輪熔斷機制，放寬餐廳每枱人數至12人、宴會活動人數上限至240人，認為政府透過數據精準抗疫，亦有接納旅遊業界的建議，在平衡疫情風險之後，作出適當的決定，為本港旅遊業創造有利條件，從谷底起步。

對於維持「0+3」入境檢疫安排，姚柏良指，現時只有極少數旅遊熱門路線產品開始起步，而面對鄰近地區的激烈競爭，又受制於航班供應，票務增長有限，入境遊更是毫無進寸，故建議政府在10月內落實「0+0」安排，助力恢復海外入境旅遊業務，帶動整體經濟發展；同時應為特困的旅遊業繼續提供支援，及積極爭取與內地通關取得突破，認為只有恢復佔入境客近8成的內地市場，旅遊業才能逐步走向復甦。

姚柏良又指，與酒店業界關注餐飲業務的現行限制，扼殺酒店業界的營運空間，並希望政府能夠按照本港疫情發展，盡快放寬有關安排。

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記者：鄧凱文

 

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