【撤銷控罪】「大三罷」涉藏士巴拿罪成上訴得直  官指控罪不當脫罪屬僥倖

▲ 男生於「大三罷」涉藏士巴拿罪成，上訴得直獲撤控罪。資料圖片

2019年11月11日有市民自發「大三罷」，19歲男學生涉在筲箕灣某公廁外藏有索帶及士巴拿等物品，被裁定「管有適合作非法用途的工具並意圖作非‍法用途使用」罪成，被判入更生中心並已服刑完畢。男生提出定罪上訴，高院法官今（30日）於判詞指，基於終審法院對「適合作非法用途的工具」罪的裁定，被告管有的物品不涉及非法進入的用途，控罪不適用於本案，故撤銷定罪兼批出一半訟費。法官強調上訴人脫罪，只因控方當初所控罪行不適當，純屬僥倖。

上訴人周智宏（案發時17歲），被控於2019年11月11日，在筲箕灣愛秩序灣遊樂場公廁外，管有1個士巴拿、1把燒烤鉗、1包索帶及1卷膠帶。

上訴方指，原審裁判官錯誤評估控辯雙方證人的可信和可靠性，錯誤推論上訴人管有涉案物品意圖是以其作非法用途使用。

上訴方在終審法院2022年7月裁定索帶不屬束縛人身工具及適合非法進入的工具後，指控方必須證明上訴人意圖用涉案物品作非法侵入地方之用，並指出沒有任何證據顯示上訴人，甚至現場的其他「黑衣人」，有意圖作非法侵入地方用途。

法官於判詞指，律政司一方公允地同意裁判官裁定上訴人管有涉案物品的用意全屬「非法」，但當中不涉及「非法進入」的特定用途。基於終審法院對「適合作非法用途的工具」罪的裁定，該控罪並不適用於本案，足夠推翻上訴人的定罪。

法官又指，律政司重新檢視所有證據之後，決定不作出修改控罪申請的讓步，不單在法律上正確，而且是明智的。

惟法官認為，上訴人能夠脫罪純屬僥倖，只因控方當初所選擇的控罪不適當，認為毫無疑問上訴人當時在現場出現並非偶然或無辜，而他管有涉案的物品是懷有不軌的意圖。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣