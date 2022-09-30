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【文創產業】文體旅局副秘書長出席韓國表演藝術博覽會　與當地機構就藝文界發展交流

社會 18:35 2022/09/30

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郭黃穎琦（右四）出席城市當代舞蹈團在首爾的表演。（政府新聞處）

文化體育及旅遊局副秘書長郭黃穎琦於9月26日至29日期間，出席韓國2022年首爾表演藝術博覽會，了解表演藝術的最新國際趨勢和發展、支援香港藝文團體及工作者的表演及專案推介工作，並與韓國當局會面，介紹本港當局推行的工作。

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外訪期間，郭黃穎琦與韓國文化體育觀光部文化政策局局長鄭香美會面，介紹新成立的文化體育及旅遊局的使命和工作重點，就香港文化藝術的發展與鄭香美交換意見。她亦與韓國國際文化交流振興院院長鄭吉和會面，探討擴展及深化文化交流和合作的機會，並向韓國文化產業振興院院長趙炫來對方介紹創意香港的工作，並就跨界別合作及藝文界發展進行交流。

郭黃穎琦亦出席博覽會中不少活動，包括香港當代舞蹈團「不加鎖舞踊館」的專案推介環節，她於致辭時說，國家於《十四五規劃綱要》支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，實踐此願景是當局重點工作目標之一。她稱，當局推動和支持文化交流活動，向全世界觀眾展示精彩及具特色的節目，以說好香港故事。
　　 
郭黃穎琦將繼續行程前往芬蘭，出席世界城市文化論壇。

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責任編輯：黃悅晴

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