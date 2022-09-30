【0+3】芬蘭度蜜月變韓國家族旅行　港女怒斥被騎劫︰未婚夫想家人出晒錢

▲ 港女不滿未婚夫的家人騎劫了她的芬蘭蜜月之旅，變成韓國家族旅行。

香港「0+3」入境政策於9月26日起實施後，港人外遊查詢激增。有港女馬上計劃與夫婚夫結婚後去芬蘭度蜜月，浪漫睇極光，可是未婚夫的家人對旅遊也感到飢餓，提出全家一齊去旅行，更將旅遊地點改到韓國shopping，未婚夫竟大表贊成，還安撫她可以全程由家人負責出錢。

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該名港女在「香港討論區」發文訴苦稱，自上星期港府宣布會放寬入境政策後，未婚夫的姑姐建議他們可以今年內去度蜜月，港女與未婚夫已夾好時間，打算芬蘭睇極光。當「0+3」政策出爐後，姑姐即提出不如全家一齊去，「度蜜月同家族旅行一齊搞都幾好呀，大家咁耐冇去旅行！」

港女本來也不太介意一齊去旅行，但相當不滿他姑姐貶低她和未婚夫的想法，更將旅遊地點改為韓國。

佢話極光有咩好睇，最正一定係去韓國買嘢食嘢囉，芬蘭得聖誕老人睇咁鬼悶！如果話係家族旅行我冇問題，點解要話度蜜月暨家族旅行？我又唔使人幫我哋影相拎嘢，點解要咁樣搶我個度蜜月之旅？

▲ 港女希望去芬蘭度蜜月睇極光，不想被迫全家去韓國。（i-stock圖片）

港女最憤怒是未婚夫的態度，竟然幫口游說她改去韓國，原因是家人可以全數出錢，他們可以免費「度蜜月」，「未婚夫話同屋企人一齊去旅行當去埋度蜜月都幾好呀，因為費用佢屋企人會包埋，我哋唔使自己出錢去。咁當初夠話一齊去睇極光而家又唔算數？」

網民︰貪心無主見的裙腳仔

她認為即使去完韓國家族旅行，兩口子也可繼續度蜜月行程，而非只能二選一，她又沒有要求一年去勻兩個地方。她不滿夫婚夫所有事情都交由家人話事，「點解而家連個蜜月旅行，都要佢屋企人幫我哋揸主意？」

不少網民認為去芬蘭度蜜月比較吸引，最好兩個地方都去，但未婚夫太庹縮，不想花錢去旅行，「邊個出大份錢邊個話事，更何況佢唔想出，咁嘅男人都要？」點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳