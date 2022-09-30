【認識國情】工銀亞洲推國情教育項目　盼學生認識國情珍視歷史

▲ 工銀亞洲推國情教育項目。（工銀亞洲圖片）

工銀亞洲慈善基金與中華書局合辦「國旗國徽國歌知多少主題教育」計劃，並合作出版國情教育刊物《國旗國徽國歌知多少（小學篇）》，贈送全港逾470所小學，幫助學生了解國情。

另外，工銀亞洲與中華書局會在國慶日前後在全港各區學校舉辦多場「校長論壇」，讓校長與學校管理層交流教育理念、辦學心得、學校管理經驗等，

以上項目為回歸25周年認可活動之一，預計逾30萬名學童受惠。

工銀亞洲主席兼執行董事、工銀亞洲慈善基金主席高明指，國旗、國徽、國歌是國家的象徵，凝聚國家和民族的歷史文化，體現民族精神；期望通過與教育界、出版界合作，引領學生認識國情、珍視歷史和文化。

香港中華書局總經理兼總編輯、中華教育文化交流基金會常務副會長侯明則指，《國旗國徽國歌知多少》是一本具有深遠教育意義的書籍，我謹代表香港中華書局感謝工銀亞洲慈善基金全力參與此項目。

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責任編輯：陳梓蔚