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【商場活動】東方表行X賽馬會希慎Pop-Up煲呔紳士俱樂部　3大型男打卡點+周末音樂會+工作坊

休閒消費 18:47 2022/09/30

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東方表行及香港賽馬會於希慎廣場舉辦Gentlemen’s Bow Tie Club。

2022東方表行沙田錦標「時尚煲呔賽馬日」將於10月16日舉行，大會特別於10月1日至10月9日期間，於銅鑼灣希慎廣場舉辦Gentlemen’s Bow Tie Club煲呔紳士俱樂部，邀請大家一起感受「There is a Gentleman in Every Man」。

煲呔紳士俱樂部設有3大打卡位，包括有以黑白畫風勾畫出歐陸街頭的Bow Tie Walk紳士巡遊3D錯視位，大家可一嘗變身「時尚街頭紳士」，或拿起2D煲呔卡板扮型男。

煲呔紳士衣櫥則展示張學琛Andy Cheung及汝勤Kenny Chiu別出心裁的西裝禮服設計，以及多款特色煲呔及騎師綵衣。

而煲呔紳士咖啡館就以黑白線條組成，勾畫出漫畫風餐具、桌椅及畫框等背景，加上可愛的馬仔及甜點模型，每個角落都是打卡絕佳位置。

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活動期間亦設多個紳士品味體驗工作坊予特邀會員參加，分享有關日本威士忌品酒、書法藝術、訂製西裝工藝、攝影技術及腕表機芯組裝的知識。此外，一連兩個周五及周六會有音樂紳士Busking表演，表演者包括Arvin Tsang、DisCover、Sing及Howard Chung，為大家呈獻動人音樂饗宴。

於Gentlemen’s Bow Tie Club現場拍照打卡，再上載照片至IG限時動態或發佈貼文，並標籤東方表行（@orientalwatchcompany），即可獲贈東方表行玫瑰護手抗菌消毒噴霧20ml卡片裝一個。

Gentlemen’s Bow Tie Club
日期：10月1日至10月9日
時間：11am-6pm
地點：銅鑼灣希慎廣場1樓中庭

記者︰黃依情

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