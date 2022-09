【商場活動】東方表行X賽馬會希慎Pop-Up煲呔紳士俱樂部　3大型男打卡點+周末音樂會+工作坊

▲ 東方表行及香港賽馬會於希慎廣場舉辦Gentlemen’s Bow Tie Club。

2022東方表行沙田錦標「時尚煲呔賽馬日」將於10月16日舉行,大會特別於10月1日至10月9日期間,於銅鑼灣希慎廣場舉辦Gentlemen’s Bow Tie Club煲呔紳士俱樂部,邀請大家一起感受「There is a Gentleman in Every Man」。

煲呔紳士俱樂部設有3大打卡位,包括有以黑白畫風勾畫出歐陸街頭的Bow Tie Walk紳士巡遊3D錯視位,大家可一嘗變身「時尚街頭紳士」,或拿起2D煲呔卡板扮型男。

煲呔紳士衣櫥則展示張學琛Andy Cheung及汝勤Kenny Chiu別出心裁的西裝禮服設計,以及多款特色煲呔及騎師綵衣。

而煲呔紳士咖啡館就以黑白線條組成,勾畫出漫畫風餐具、桌椅及畫框等背景,加上可愛的馬仔及甜點模型,每個角落都是打卡絕佳位置。

活動期間亦設多個紳士品味體驗工作坊予特邀會員參加,分享有關日本威士忌品酒、書法藝術、訂製西裝工藝、攝影技術及腕表機芯組裝的知識。此外,一連兩個周五及周六會有音樂紳士Busking表演,表演者包括Arvin Tsang、DisCover、Sing及Howard Chung,為大家呈獻動人音樂饗宴。

於Gentlemen’s Bow Tie Club現場拍照打卡,再上載照片至IG限時動態或發佈貼文,並標籤東方表行(@orientalwatchcompany),即可獲贈東方表行玫瑰護手抗菌消毒噴霧20ml卡片裝一個。

Gentlemen’s Bow Tie Club

日期:10月1日至10月9日

時間:11am-6pm

地點:銅鑼灣希慎廣場1樓中庭

記者︰黃依情