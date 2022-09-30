【上訴候判】派對房作私人聚會違規被定罪　管理人上訴質疑審訊不公

▲ 派對房間管理人被裁定罪成，上訴質疑原審裁判官不公。資料圖片

派對房間管理人於2021年3月晚上，稱作私人聚會時被警方特擊巡查，被檢控違反防疫條例，經審訊被裁定罪成判緩刑。管理人今（30日）就定罪提出上訴，質疑原審裁判官審訊時之公平性，於作出事實裁定前，已不接納其辯解理由，亦沒有解釋同意案情後使著控方毋須傳召證人，其後又不讓沒有律師代表的上訴人求情，並還押5周以候背景報告。高院法官今亦明言這類案須還押5周候報告做法，不獲求情做法亦奇怪，押後11月底判決。

上訴人余俊穎，事發於2021年3月5日晚上11時25分，上訴人為觀塘偉業街中懋工業大廈11樓一派對房間管理，在涉案處所無合理辯解而沒有遵從第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》 第8(1)條發出的就該處所而適用的指示，即須關閉派對房間。

上訴人警誡下稱屬私人聚會，沒有收取費用，經審訊後被裁定罪成，被還押5周候背景報告，其間向高院申保釋候判獲批，最終被判監4周，緩刑1年，昨就定罪提上訴。

上訴一方昨於庭上播放原審裁判官杜浩成處理案件時部份錄音節錄，審訊時上訴人沒有代表律師，錄音顯示上訴人表示對條例定義有不同詮釋，並指「對上一次警察話私人聚會係允許」。杜即表示「當時講嘅係差人，唔係律師，你應該搵律師」，杜表示不接受其辯解理由。

杜其後問及上訴人是否同意案情時，上訴人爭議「關閉」之定義，杜即指「關閉無乜定義，查字典意思係唔開門經營，無員工，開門自用，亦係無關閉」。杜強調法律上無定義，「放諸四海皆準，係人都知」。上訴人當時則指「我理解係唔做生意」，杜即表示現階段不接受說法，並向上訴人指「即係要法律裁決，記錄在案」。

錄音節錄續顯示，杜問及上訴人是否同意案情後，便稱「已向被告(上訴人)確認，根據65C承認案情，控方不須傳召證人，舉證完畢」。杜於上訴人自辯後，否決其合理辯解，指控方成功證明所有罪行元素。錄音節錄顯示，杜指被告沒有刑事記錄，本案較為嚴重，「你自己評估以為自己做乜都得」，還押以候背景報告。

上訴一方質疑，為何是由裁判官決定控方不須傳召證人，上訴人應有權盤問證人，而當時上訴人沒有律師代表，裁判官沒有解釋何謂65C，即控辯雙方同意案情後，便不可被推翻。及後杜裁定罪成，上訴人亦沒有機會求情，並即時被還押5周，以候背景報告，質疑做法「過咗火位」，咄咄逼人。上訴方認為審訊不公平，應撤銷定罪。

法官張慧玲指出上訴人沒有代表律師，卻未有解釋同意案情，質疑有點「兒嬉」。對於上訴人當時不獲求情，法官亦感到奇怪，指這類案一般為罰款，質疑索取背景報告目的，還押5周亦似乎「有啲針對」。法官表示須考慮其中一個範疇，若上訴人指警員曾指私人聚會不收費屬實，於本案是否屬合理辯解。

律政司一方回應則指，根據規例列明，表列處所包括派對房間，當時要求是「關閉」，不論任何人或群組聚集。法官表示需時考慮，押後11月底作書面判決。

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記者：林育慧