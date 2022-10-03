【職場技能】退而不休分享經驗為VTC專責培訓　前廉署高層朱樂生：管理首重溝通

▲ 朱樂生離開廉署後，無心插柳成為職業訓練局的兼職高級顧問，專責培訓工作。

由年青時在社署工作，鼓勵青年組織起來做義工，到今天朱樂生79歲，雖然真正退休了，仍然不吝嗇為青年人發聲。在他大半生的工作經驗裏面，無論與子女、同事及青年人相處，他認為溝通，是打通人與人之間的最佳途徑。

朱樂生是屬於上世紀的人，但聽他娓娓道來大半生的工作生涯，一點也不會與這世代脫節。

六、七十年代當他在社署工作的時候，就已經要「下鄉」，去粉嶺青年中心工作。「那時候9:30pm就無火車，我放10pm，一定要揸車返工，返到屋企都11:30pm。」那時候，培育青年人的目標，是希望他們能夠成為領袖，有組織能力，並且可以服務社群。

「70年代，中心的青年人組織了自務會社，有20多個，每個都有約30人，不少今天已是成功人士，有些還有聯繫，他們的小朋友結婚，也會邀請我。」當年他們會與政府部門合作，在窮鄉僻壤如鹽田仔幫村民築筷子路，又會學習耕田種菜，「因為要用成個禮拜，所以會在鄉公所開帆布床瞓。」但換轉今天的年青人，這些當然不work啦！「以前生活設備貧乏，但現在要用新思維與年青人溝通，投其所好，明白他們的角度，不能強迫，潛移默化。」朱樂生說。

▲ 在廉署工作期間，鼓勵工商界自訂專業守則，避免誤踩灰色地帶。圖為朱樂生ICAC物業管理從業員專業誠信獎頒獎禮上致辭。（圖片：受訪者提供）

豐盛人生遠離貪念

1975年，朱樂生過渡到廉政公署工作，主要是負責推廣廉潔、遠離貪念，97年退休時是廉署社區關係處助理處長。「最開心就是搞了『豐盛人生』這活動，有幾句的口號：『充實自己，把握現在，追求理想，創造未來。』朱樂生說每個人都有其優點，如果年青人能實踐這些口號，就不會作犯法的事情。當時也會利用文字、畫展及攝影作品推廣，如《百家聯寫》一書，便邀得倪匡、嚴浩、李怡、蔣芸等名家執筆，帶出如何活出豐盛的人生。

另一個難忘的工作，就是成立道德發展中心，與工商界合作，鼓勵他們自訂員工守則，以免墮入貪污的灰色地帶。「無知不是藉口，好像郵差送信是不能俾錢，因為公務員唔收得。」

▲ 朱樂生參加扶輪社超過30年，除了可服務他人，還可以建立自己的人際網絡。圖為國際扶輪社3450地區學習資源中心命名典禮。（圖片：受訪者提供）

管理最重要溝通

但說到搞作多多，那就是朱樂生離開廉署後，無心插柳成為職業訓練局的兼職高級顧問，專責培訓工作。「退休是要預早部署，我退休5年前，已經透過自己的網絡，問有沒有需要幫手的地方，可以讓我分享過往的經驗，因為一退休經驗就帶走了。雖然未必可與時並進，但可以溫故知新。」結果退休後他就開始在VTC兼職半天，想不到一做便接近20年。

其中一項「政績」，就是為不同管理層進行系統性訓練，更花心思構想名字——管理DNA、管理健身室、管理加油站等，多年下來，共有幾百人接受培訓。

管理最重要是溝通，因為prevention is better than cure（防患未然），原本你只需要1安士氣力去防止，但結果要徹底改變就需要1磅了，已經先入為主，很難改變其意識形態。

由於朱樂生認識的人脈廣闊，他又為VTC的Director設計Happy Hour時段，兩小時的講座邀請不同的講者分享，當中包括局長、立法會議員、警務處處長等等。

▲ 在VTC工作期間，朱樂生計仔多多，曾舉辦過賀歲片比賽。（圖片：受訪者提供）

學生不能遺棄

由於VTC職員眾多達幾千人，因此他又設計了VTC直播室，讓不同階層了解機構最新的動向。「如介紹新主席、新學校開幕、收生情況等，我負責做訪問及主持，也有培訓接班人。」農曆新年各單位更會拍賀歲片，還設有最受歡迎及最佳設計獎，參賽踴躍。

其實要令龐大機構如VTC運作暢順及有效果，一點也不容易，因此朱樂生每兩、三年為VTC進行一次觀感調查，分為職員及公眾，涉及同事、家長、學生、商界等等。「內部調查會以匿名形式諮詢，反應好好，有幾千人回應，有批評照寫，我們整理後在定策略時會參考。」

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對於從職訓局培訓出來的學生，朱樂生從來不覺得是「籮底橙」。他收到的回應是不少機構寧願僱用他們，而不願請大學生，因為有實際的技能，可以即刻落手落腳去做。

我們有大使去學校宣傳，但有Band 1學校拒絕我們來訪，覺得學生入大學較佳，其實有這種心態，老師及家長都有責任。

喜歡與年輕人接觸的朱樂生，難忘教學生英文。

記得我最初在VTC教英文時，有些連26個字母也不全懂，但後來可以識作句子，所以不要遺忘這些學生。

輸在起跑線，不一定輸在終點，朱樂生經常掛在嘴邊的，就有不少學生獲獎擁有驕人的成就，切勿看輕！

記者：何小雲