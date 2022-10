【職場技能】退而不休分享經驗為VTC專責培訓　前廉署高層朱樂生：管理首重溝通

由年青時在社署工作,鼓勵青年組織起來做義工,到今天朱樂生79歲,雖然真正退休了,仍然不吝嗇為青年人發聲。在他大半生的工作經驗裏面,無論與子女、同事及青年人相處,他認為溝通,是打通人與人之間的最佳途徑。

朱樂生是屬於上世紀的人,但聽他娓娓道來大半生的工作生涯,一點也不會與這世代脫節。

六、七十年代當他在社署工作的時候,就已經要「下鄉」,去粉嶺青年中心工作。「那時候9:30pm就無火車,我放10pm,一定要揸車返工,返到屋企都11:30pm。」那時候,培育青年人的目標,是希望他們能夠成為領袖,有組織能力,並且可以服務社群。

「70年代,中心的青年人組織了自務會社,有20多個,每個都有約30人,不少今天已是成功人士,有些還有聯繫,他們的小朋友結婚,也會邀請我。」當年他們會與政府部門合作,在窮鄉僻壤如鹽田仔幫村民築筷子路,又會學習耕田種菜,「因為要用成個禮拜,所以會在鄉公所開帆布床瞓。」但換轉今天的年青人,這些當然不work啦!「以前生活設備貧乏,但現在要用新思維與年青人溝通,投其所好,明白他們的角度,不能強迫,潛移默化。」朱樂生說。

▲ 在廉署工作期間,鼓勵工商界自訂專業守則,避免誤踩灰色地帶。圖為朱樂生ICAC物業管理從業員專業誠信獎頒獎禮上致辭。(圖片:受訪者提供)

豐盛人生遠離貪念

1975年,朱樂生過渡到廉政公署工作,主要是負責推廣廉潔、遠離貪念,97年退休時是廉署社區關係處助理處長。「最開心就是搞了『豐盛人生』這活動,有幾句的口號:『充實自己,把握現在,追求理想,創造未來。』朱樂生說每個人都有其優點,如果年青人能實踐這些口號,就不會作犯法的事情。當時也會利用文字、畫展及攝影作品推廣,如《百家聯寫》一書,便邀得倪匡、嚴浩、李怡、蔣芸等名家執筆,帶出如何活出豐盛的人生。

另一個難忘的工作,就是成立道德發展中心,與工商界合作,鼓勵他們自訂員工守則,以免墮入貪污的灰色地帶。「無知不是藉口,好像郵差送信是不能俾錢,因為公務員唔收得。」

▲ 朱樂生參加扶輪社超過30年,除了可服務他人,還可以建立自己的人際網絡。圖為國際扶輪社3450地區學習資源中心命名典禮。(圖片:受訪者提供)

管理最重要溝通

但說到搞作多多,那就是朱樂生離開廉署後,無心插柳成為職業訓練局的兼職高級顧問,專責培訓工作。「退休是要預早部署,我退休5年前,已經透過自己的網絡,問有沒有需要幫手的地方,可以讓我分享過往的經驗,因為一退休經驗就帶走了。雖然未必可與時並進,但可以溫故知新。」結果退休後他就開始在VTC兼職半天,想不到一做便接近20年。

其中一項「政績」,就是為不同管理層進行系統性訓練,更花心思構想名字——管理DNA、管理健身室、管理加油站等,多年下來,共有幾百人接受培訓。

管理最重要是溝通,因為prevention is better than cure(防患未然),原本你只需要1安士氣力去防止,但結果要徹底改變就需要1磅了,已經先入為主,很難改變其意識形態。