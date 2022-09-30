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【疫苗通行證】小學旅行日擬安排未符疫苗通學生分開活動　有小學周五六加課外活動時段

社會 19:06 2022/09/30

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疫苗通行證涵蓋年齡今日（30日）起下降到5至11歲，出入圖書館也要符打針要求。（陳靜儀攝）

疫苗通行證涵蓋年齡今日（30日）起下降到5至11歲，明日（10月1日）起學校課外活動及需除下口罩活動要求，亦會由2針收緊為3針，校內外活動均會受影響。有小學變陣，原本擬全校參加的學校旅行，或會安排未達疫苗通要求的學生，轉到公園或留校活動，亦有小學將旅行日押後至明年舉行，另爭取平日早上及放學前時段，以及周六額外安排課外活動予未打齊針學生。

油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀表示，學校目前有6至7成學生已達疫苗通要求，故需為餘下3至4成學生調節活動安排。以該校擬於12月進行的學校旅行為例，校方打算安排到營地活動，現計劃安排未能進入相關場地的學生，分開到公園的開放空間活動，可免受疫苗通限制，或安排同學留校參加另行設計與旅行日學習主題相關活動。她估計「學生唔多唔少梗係希望同同去去，會問點解我唔可以去」，她亦認為最理想是全校一同參加，但不希望再押後活動，指之前疫情較嚴峻時，所有學生也未能參與，由於現時疫情回穩：「唔可以話全部唔去，珍惜機會，畀部分去咗先。」

天水圍中華基督教青年會小學校長程志祥則表示，全校有約8成學生6至7成學生已符疫苗通要求，原打算將全校學校旅行日安排在天氣較佳的11、12月進行，有鑑於疫苗通新安排，現計劃改到明年下學期進行，讓家長有更時間安排子女打針，並盼望屆時政府進一步放寬放疫措施。

至於校內，程志祥指目前該校有6至7成學生已符合資格在下午進行除口罩的實體活動，盼望校園生活可逐步復常，鑑於仍有3成多學生未符資格，校方會安排該批同學在不受打針要求限制的周六上午時段，進行毋須除下口罩的課外活動；校方亦會在全體學生可提早放學的周五，為該批學生額外安排活動時間，延遲1小時、至1時才放學；至於部分校隊訓練，如籃球、合球及閃避球隊，校方會安排在上學前的早上7時20分進行，務求讓校隊成員不論是否打齊針也可「full team」(全員）參加，「唔想犧牲咗呢批學生，因為打針就無實體課外活動機會。」

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記者：馮琪雅

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