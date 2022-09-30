【建制政黨】經民聯領導層換屆　張華峰轉任監事會副主席

▲ 經民聯今日公布新一屆監事會和執委會領導層及執委名單。（資料圖片）

立法會第二大黨經民聯領導層換屆，林建岳、盧偉國分別連任監事會主席和執委會主席，立法會主席梁君彥繼續為榮譽主席。前立法會議員張華峰本來是該黨執委會副主席，現時轉任為監事會副主席，取替全國政協委員李大壯。現屆立法會議員林健鋒、梁美芬、劉業強及吳永嘉，續任副主席。

另一前立法會議員石禮謙卸任秘書長職務，由7月加盟該黨的陳祖恒接手，陸瀚民則擔任副秘書長。

此外，經民聯轄下的四個專業委員會早前經過推選，產生新一屆領導，陸瀚民為青年事務委員會主席、工商事務委員會主席是林凱章 、衞生事務委員會主席為龐朝輝、旅遊事務委員會主席是黃進達。

經民聯指，該黨將繼續努力擔當工商專業界與特區政府及社會各界的聯繫溝通和促進橋樑，推動香港實現良政善治，不斷增強經濟發展動能，以發展經濟作為解決香港各種民生問題的重要鑰匙，切實回應國家主席習近平的囑咐，以及香港社會對新時代搞好經濟民生的熱切期待，開啟長治久安新篇章，讓「一國兩制」行穩致遠。

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記者：陳葆琳