【提防蚊患】本港再錄1宗外地傳入登革熱個案　病人潛伏期內曾到泰國

▲ 本港今年已共錄得12宗登革熱外地傳入個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（30日）公布，本港於9月23日至29日期間，再錄得1宗登革熱外地傳入個案，該名病人於潛伏期內曾到泰國。

衞生防護中心指，本港於2021年共錄得兩宗登革熱外地傳入個案，而截至昨日，本港今年已共錄得12宗登革熱外地傳入個案。中心發言人說，市民如從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。

中心亦提醒市民應做好防蚊措施，包括徹底檢查集水溝氣隔、屋頂雨水槽、明渠及排水渠，避免淤塞；每星期至少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，以除去可能積聚的蚊卵；汽水罐、空樽及空盒等垃圾應妥善棄置在有蓋的垃圾桶內；栽種花卉的水應每星期最少徹底更換一次，盡量避免使用墊碟；在雨季前把凹凸不平的地面填平；避免在叢林逗留；戶外活動期間，做好個人保護措施，穿着淺色長袖上衣和長褲，並於外露的皮膚及衣服上塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。

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責任編輯：黃悅晴