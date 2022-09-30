【免針紙案】政府：約370名僱員曾使用7私醫「免針紙」　當中約300人為公務員

▲ 公務員事務局今日回應TOPick查詢時交代，約370名政府僱員持有被捕醫生發出的「免針紙」，當中約300人為公務員。（經濟日報資圖片）

7名私家醫生涉嫌濫發「免針紙」被捕，公務員事務局今日回應TOPick查詢時交代，約370名政府僱員持有7名被捕醫生發出的「免針紙」，當中約300人為公務員。當局強調，非常重視政府僱員的品行操守，如有個別人員涉嫌違法或違紀，定必按既定機制嚴肅處理，但不評論個別個案。

公務員事務局又指，政府較早時已公布，由下月12日起，由有關醫生過去所簽發的醫學豁免證明書將視為無效，因此仍使用涉嫌濫發「免針紙」的政府僱員，須於當日前提供一份新的豁免證明書；未能提供者需提供已接種疫苗的證明，並在完成接種所需針數前，定期於工作時間外，自費進行核酸檢測。

當局又指，由當日起，若有關政府僱員未能提供新的豁免證明書或接種疫苗，將會被拒絕因工作目的進入有關政府大樓和辦公處所；如有僱員因此而未能返回其辦公地點上班，將可能會被視為「無故缺勤」。

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記者：胡偉明