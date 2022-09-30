【強制檢測】65幢大廈納強檢 馬鞍山海栢花園、青衣灝景灣、太古城、將軍澳峻瀅等上榜
社會 19:55 2022/09/30
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月23日至9月29日期間，曾身處65個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月1日或10月2日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 大埔運頭塘邨運亨樓
- 大埔太和邨居和樓
- 將軍澳慧安園 2 座
- 將軍澳怡心園 2 座
- 將軍澳健明邨健晴樓
- 將軍澳都會駅 3 座
- 將軍澳欣明苑欣松閣
- 將軍澳將軍澳廣場 3 座
- 將軍澳峻瀅 3 座
- 油塘高怡邨高遠樓
- 觀塘順利邨利恒樓
- 觀塘安泰邨居泰樓
- 觀塘安達邨仁達樓
- 觀塘翠屏(北)邨翠柏樓
- 牛頭角彩霞邨彩月樓
- 藍田康雅苑桃雅閣
- 藍田康栢苑欣栢閣
- 黃大仙沙田坳邨和田樓
- 橫頭磡橫頭磡邨宏頌樓
- 油麻地窩打老道 1A-1J 號 華德大廈
- 大角咀維港灣 1 座
- 長沙灣蘇屋邨荷花樓
- 長沙灣麗翠苑麗楊閣
- 葵涌新葵興花園 A 座
- 葵涌荔欣苑荔釆閣
- 葵涌石籬二邨石廣樓
- 葵涌寶梨街 8 號怡峰苑悅峰閣
- 荃灣梨木樹邨 6 座
- 荃灣寶石大廈 1 座
- 青衣長康邨康順樓
- 青衣綠悠雅苑 2 座
- 青衣灝景灣 9 座
- 青衣海欣花園 1 座
- 東涌藍天海岸影岸‧紅 A 座
- 沙田樂景街 11 號榕翠園
- 大圍景田苑恆心閣
- 大圍雲疊花園 5 座
- 馬鞍山錦英苑錦良閣
- 馬鞍山福安花園 2 座
- 馬鞍山聽濤雅苑 8 座
- 馬鞍山曉峯灣畔 2 座
- 粉嶺華明邨禮明樓
- 屯門美樂花園 8 座
- 屯門大興邨興泰樓
- 屯門欣田邨逸田樓
- 元朗 Grand Yoho 9 座
- 元朗溱柏 2 座
- 元朗朗屏邨賀屏樓
- 筲箕灣筲箕灣道35號麗灣大廈
- 筲箕灣筲箕灣廣場麗怡苑
- 柴灣新翠花園 3 座
- 柴灣樂軒臺 3 座
- 柴灣華廈邨華欣樓
- 鰂魚涌太古城景天閣
- 北角清華街11A-15號清華 大廈
- 銅鑼灣浣紗街21號龍濤苑 1 座
- 灣仔莊士敦道 25-33 號長康大廈
- 薄扶林寶翠園 6 座
- 薄扶林華富一邨華信樓
- 香港仔田灣邨田澤樓
- 香港仔福群大樓 A 座
- 鴨脷洲利東邨東興樓
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 馬鞍山海栢花園 1 座
- 馬鞍山海栢花園 2 座
- 深水埗匯璽 3 座(3A 及 3B)
【TOPick診症室】前列腺肥大可致血尿影響腎功能 泌尿外科專科醫生拆解最新治療方法
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：黃悅晴