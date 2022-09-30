【強制檢測】65幢大廈納強檢　馬鞍山海栢花園、鰂魚涌太古城、將軍澳峻瀅等上榜

▲ 曾身處65個指明地方超過兩小時的人士須接受新冠病毒核酸檢測。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月23日至9月29日期間，曾身處65個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月1日或10月2日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

大埔運頭塘邨運亨樓

大埔太和邨居和樓

將軍澳慧安園 2 座

將軍澳怡心園 2 座

將軍澳健明邨健晴樓

將軍澳都會駅 3 座

將軍澳欣明苑欣松閣

將軍澳將軍澳廣場 3 座

將軍澳峻瀅 3 座

油塘高怡邨高遠樓

觀塘順利邨利恒樓

觀塘安泰邨居泰樓

觀塘安達邨仁達樓

觀塘翠屏(北)邨翠柏樓

牛頭角彩霞邨彩月樓

藍田康雅苑桃雅閣

藍田康栢苑欣栢閣

黃大仙沙田坳邨和田樓

橫頭磡橫頭磡邨宏頌樓

油麻地窩打老道 1A-1J 號 華德大廈

大角咀維港灣 1 座

長沙灣蘇屋邨荷花樓

長沙灣麗翠苑麗楊閣

葵涌新葵興花園 A 座

葵涌荔欣苑荔釆閣

葵涌石籬二邨石廣樓

葵涌寶梨街 8 號怡峰苑悅峰閣

荃灣梨木樹邨 6 座

荃灣寶石大廈 1 座

青衣長康邨康順樓

青衣綠悠雅苑 2 座

青衣灝景灣 9 座

青衣海欣花園 1 座

東涌藍天海岸影岸‧紅 A 座

沙田樂景街 11 號榕翠園

大圍景田苑恆心閣

大圍雲疊花園 5 座

馬鞍山錦英苑錦良閣

馬鞍山福安花園 2 座

馬鞍山聽濤雅苑 8 座

馬鞍山曉峯灣畔 2 座

粉嶺華明邨禮明樓

屯門美樂花園 8 座

屯門大興邨興泰樓

屯門欣田邨逸田樓

元朗 Grand Yoho 9 座

元朗溱柏 2 座

元朗朗屏邨賀屏樓

筲箕灣筲箕灣道35號麗灣大廈

筲箕灣筲箕灣廣場麗怡苑

柴灣新翠花園 3 座

柴灣樂軒臺 3 座

柴灣華廈邨華欣樓

鰂魚涌太古城景天閣

北角清華街11A-15號清華 大廈

銅鑼灣浣紗街21號龍濤苑 1 座

灣仔莊士敦道 25-33 號長康大廈

薄扶林寶翠園 6 座

薄扶林華富一邨華信樓

香港仔田灣邨田澤樓

香港仔福群大樓 A 座

鴨脷洲利東邨東興樓

污水樣本檢測呈陽性的地點

馬鞍山海栢花園 1 座

馬鞍山海栢花園 2 座

深水埗匯璽 3 座(3A 及 3B)

【TOPick診症室】前列腺肥大可致血尿影響腎功能 泌尿外科專科醫生拆解最新治療方法

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴