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【強制檢測】65幢大廈納強檢　馬鞍山海栢花園、鰂魚涌太古城、將軍澳峻瀅等上榜

社會 19:55 2022/09/30

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曾身處65個指明地方超過兩小時的人士須接受新冠病毒核酸檢測。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月23日至9月29日期間，曾身處65個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月1日或10月2日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 大埔運頭塘邨運亨樓
  • 大埔太和邨居和樓
  • 將軍澳慧安園 2 座
  • 將軍澳怡心園 2 座
  • 將軍澳健明邨健晴樓
  • 將軍澳都會駅 3 座
  • 將軍澳欣明苑欣松閣
  • 將軍澳將軍澳廣場 3 座
  • 將軍澳峻瀅 3 座
  • 油塘高怡邨高遠樓
  • 觀塘順利邨利恒樓
  • 觀塘安泰邨居泰樓
  • 觀塘安達邨仁達樓
  • 觀塘翠屏(北)邨翠柏樓
  • 牛頭角彩霞邨彩月樓
  • 藍田康雅苑桃雅閣
  • 藍田康栢苑欣栢閣
  • 黃大仙沙田坳邨和田樓
  • 橫頭磡橫頭磡邨宏頌樓
  • 油麻地窩打老道 1A-1J 號 華德大廈
  • 大角咀維港灣 1 座
  • 長沙灣蘇屋邨荷花樓
  • 長沙灣麗翠苑麗楊閣
  • 葵涌新葵興花園 A 座
  • 葵涌荔欣苑荔釆閣
  • 葵涌石籬二邨石廣樓
  • 葵涌寶梨街 8 號怡峰苑悅峰閣
  • 荃灣梨木樹邨 6 座
  • 荃灣寶石大廈 1 座
  • 青衣長康邨康順樓
  • 青衣綠悠雅苑 2 座
  • 青衣灝景灣 9 座
  • 青衣海欣花園 1 座
  • 東涌藍天海岸影岸‧紅 A 座
  • 沙田樂景街 11 號榕翠園
  • 大圍景田苑恆心閣
  • 大圍雲疊花園 5 座
  • 馬鞍山錦英苑錦良閣
  • 馬鞍山福安花園 2 座
  • 馬鞍山聽濤雅苑 8 座
  • 馬鞍山曉峯灣畔 2 座
  • 粉嶺華明邨禮明樓
  • 屯門美樂花園 8 座
  • 屯門大興邨興泰樓
  • 屯門欣田邨逸田樓
  • 元朗 Grand Yoho 9 座
  • 元朗溱柏 2 座
  • 元朗朗屏邨賀屏樓
  • 筲箕灣筲箕灣道35號麗灣大廈
  • 筲箕灣筲箕灣廣場麗怡苑
  • 柴灣新翠花園 3 座
  • 柴灣樂軒臺 3 座
  • 柴灣華廈邨華欣樓
  • 鰂魚涌太古城景天閣
  • 北角清華街11A-15號清華 大廈
  • 銅鑼灣浣紗街21號龍濤苑 1 座
  • 灣仔莊士敦道 25-33 號長康大廈
  • 薄扶林寶翠園 6 座
  • 薄扶林華富一邨華信樓
  • 香港仔田灣邨田澤樓
  • 香港仔福群大樓 A 座
  • 鴨脷洲利東邨東興樓

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 馬鞍山海栢花園 1 座
  • 馬鞍山海栢花園 2 座
  • 深水埗匯璽 3 座(3A 及 3B)

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責任編輯：黃悅晴

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