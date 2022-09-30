【英文研究】港式英語彰顯文化特色多　「go la」與「go wor」表達不同語氣

▲ 香港英語跟其他地方的英語一樣，擁有自己特色。（i-stock圖片）

「Add oil ah, Ching!」偶然在討論區帖文看到這個留言，我們當然知道是甚麼意思，但是香港以外的人會明白嗎？

香港英語跟其他地方的英語一樣，擁有自己特色，有人視之為錯誤英語，也有視之為文化的彰顯，予以肯定。無論取態如何，不能否定的是香港英語有很容易辨認的特點。要研究一個地區的英語，多從三方面着手——詞彙、發音、文法。

詞彙方面，每個地方各有一套特色，簡單舉例，有地方以elevator指升降機，有地方則用lift；有地方以highway指高速公路，也有地方用freeway或motorway。而香港英語的詞彙，很多反映本地文化，農曆新年見到英語世界的人士，我們會給他們lai see；到茶餐廳吃飯嗎？我們給他們下單char siu rice和iced milk tea less sugar。結帳了，記緊提醒他們問問侍應，哪種付款方式有jetso啊！

這些有地方特色的詞彙多不勝數，有些更被廣泛接受，納入權威英語字典，今天我們跟各地人士見面打招呼說long time no see，應該無人不曉了！

發音方面，若英語非第一語言的話，一個地區的英語多受第一語言影響，英語詞彙有很多副音群，如：claim的字首有兩個副音，分別為/k/跟/l/，由於廣東話極少輔音群，在這些情況下，香港英語或會簡化副音群，把/l/省掉，把claim讀成came。也有些英語輔音，在廣東話是不存在的，如thin字首的/θ/，那麼thin便很大機會讀成fin。

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文法方面，香港英語也有很多特色，我們常見的有句末助詞，跟朋友有過這樣的對話嗎？甲：「I don't want to go wor.」乙：「Go la.」這些助詞當然從廣東話音譯，多數表達語氣、態度，每一個都有特定意思，之間也有微妙的分別，放諸香港英語，又是一大特色。

誠然，世上語言博大精深，每個地區的語言更加是各有特色，精采萬分，若然你想對香港英語多了解，那麼你便要「加油呀，師兄！」

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「Add oil ah, Ching !」

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