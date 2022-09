【英文研究】港式英語彰顯文化特色多　「go la」與「go wor」表達不同語氣

▲ 香港英語跟其他地方的英語一樣,擁有自己特色。(i-stock圖片)

「Add oil ah, Ching!」偶然在討論區帖文看到這個留言,我們當然知道是甚麼意思,但是香港以外的人會明白嗎?

香港英語跟其他地方的英語一樣,擁有自己特色,有人視之為錯誤英語,也有視之為文化的彰顯,予以肯定。無論取態如何,不能否定的是香港英語有很容易辨認的特點。要研究一個地區的英語,多從三方面着手——詞彙、發音、文法。

詞彙方面,每個地方各有一套特色,簡單舉例,有地方以elevator指升降機,有地方則用lift;有地方以highway指高速公路,也有地方用freeway或motorway。而香港英語的詞彙,很多反映本地文化,農曆新年見到英語世界的人士,我們會給他們lai see;到茶餐廳吃飯嗎?我們給他們下單char siu rice和iced milk tea less sugar。結帳了,記緊提醒他們問問侍應,哪種付款方式有jetso啊!

這些有地方特色的詞彙多不勝數,有些更被廣泛接受,納入權威英語字典,今天我們跟各地人士見面打招呼說long time no see,應該無人不曉了!

發音方面,若英語非第一語言的話,一個地區的英語多受第一語言影響,英語詞彙有很多副音群,如:claim的字首有兩個副音,分別為/k/跟/l/,由於廣東話極少輔音群,在這些情況下,香港英語或會簡化副音群,把/l/省掉,把claim讀成came。也有些英語輔音,在廣東話是不存在的,如thin字首的/θ/,那麼thin便很大機會讀成fin。

文法方面,香港英語也有很多特色,我們常見的有句末助詞,跟朋友有過這樣的對話嗎?甲:「I don't want to go wor.」乙:「Go la.」這些助詞當然從廣東話音譯,多數表達語氣、態度,每一個都有特定意思,之間也有微妙的分別,放諸香港英語,又是一大特色。

誠然,世上語言博大精深,每個地區的語言更加是各有特色,精采萬分,若然你想對香港英語多了解,那麼你便要「加油呀,師兄!」

