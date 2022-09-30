【小一派位】喇沙小學自行收生申請跌6%　有北區小學勁跌2成

▲ 傳統名校喇沙小學本周一（26日）收表首日早上，有家長在門外排隊交表。（資料圖片）

明年9月入學的小一自行分配學位階段今日（30日）截止收表，受移民潮及出生率下降等因素夾擊，多間小學收表數量均少過去年。傳統名校喇沙小學合共收到650份完整申請，按年下跌7%，但仍稍高過前年收表量，現平均7.2人爭1學額；有北區小學收表量更大跌20%，料同時受到內地通關無期、跨境生大減影響。

小一自行分配學位階段本周一（26日）展開，各校今午陸續截止收表。喇沙小學回覆TOPick表示，撇除未交齊文件的部分申請表，今年合共收到650份申請表，比去年700份少7%，校方回覆時形容每年都有少許變動，參考前年約收到600份申請，今年數字仍高過前年；以喇小提供90個自行分配學額計算，即平均7.2人爭1學額。

另一熱門小學、油蔴地天主教小學（海泓道）則收到350份表格，比去年330份，收多20份表格，逆市升6%。該校校長、身兼資助小學校長會副主席的陳淑儀直言，在移民潮的不爭事實下，「大環境少咗好人」，故原本預期該校今年收表量減少，認為收多20份表格仍算穩定，估計仍有部分家長去一些「特別學校」交表「博吓」。

向來備受跨境生及區內家長歡迎的鳳溪第一小學，收表量維持3位數，但按年大跌20%，以50學額計算平均每2人爭1位。校長朱偉林稱暫未統計本地生及跨境生交表數量，但今年透過郵寄交表的人數亦減少，相信有部分跨境生家長不希望子女在香港學校繼續上網課，故先報讀深圳小學，日後香港與內地通關後再來港「叩門」（即申請候補生學位）。

本身亦是北區小學校長會主席的朱偉林引述該會自行收集問卷結果，教育局9月中「點人頭」（點算實際在學人數）後，北區30間小學已經要再減4班小一；他提及今年升小放榜後的叩門階段，區內校長也傾向減收叩門生，每校只動用一半名額，即以小班教學、每校4班計算，每校最多只收4名叩門生，避免其他學校收多4名學生，以減低「音樂椅」對別校影響；面對北區持續「唔夠仔」，他估計區內校長對來屆小一也會有此做法。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅