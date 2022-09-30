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【職安健】政府倡修例提高最高罰款至1000萬　議員再爭論應否設立最低罰款額

政治 23:01 2022/09/30

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政府建議修訂《職業安全及健康條例》，將最高罰款由現時50萬元，增加至1,000萬元。（經濟日報資料圖片）

政府建議修訂《職業安全及健康條例》，將最高罰款由現時50萬元，增加至1,000萬元。立法會審議修例的法案委員會今日續會，多名議員再就應否設立最低罰款額爭論，政府則強調希望判罰具有阻嚇力。

經民聯地產及建造界議員龍漢標表示，本港有98%企業屬中小微企，形容1,000萬元對他們來說是天文數字，批評當局未有考慮他們的承受能力。對於修例草案建議，法庭在量刑時，亦須考慮被定罪者的營業額，龍漢標重提當局過去曾指，不訂立最低罰款額的原因，是希望法庭有自由去決定，質疑今次提出必須考慮營業額，說法存在前後矛盾。

勞工處副處長梁永恩回應指，同樣的金額對於富人及沒那麼富的人，確實感覺是兩碼子的事，因此其阻嚇力亦是南轅北轍，必須靠與規模掛鈎的罰款額，才可達至政策目的。但他認為，設立最低罰款額會對被定罪者不公平，強調法庭須對案情、求情因素、是否再犯等作全盤考慮。

選委會界別議員陳曼琪則質疑，修例草案並無向法庭提供量刑指引，擔心給予法官自由裁量太大，認為若不設最低罰款，將不能解決問題。

工聯會議員鄧家彪則指，今次修例已拖了很多年，希望其他議員應把握議會時間，對得住工地出事的家屬。

另外，會議期間，陳曼琪等部分議員發言超時，本身是工聯會議員的委員會主席陸頌雄，介入時引起部分人不滿。陳曼琪質疑，對方希望盡快通過修例，並不尊重在座議員，決定離場抗議；自由黨邵家輝、民建聯郭玲麗、江玉歡、陳紹雄亦跟隨離開。

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責任編輯：胡偉明

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