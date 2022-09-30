【大鼠戊肝】天水圍26歲長期病青年染大鼠戊肝　未知感染源頭及途徑

▲ 人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明。(資料圖片)

衞生署衞生防護中心正調查一宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，涉及一名有長期病患的26歲男子。他到葛量洪醫院進行治療期間，發現出現肝功能異常，中心呼籲市民保持良好個人、食物和環境衞生，以預防感染戊型肝炎。



衞生防護中心指，病人現時情況穩定，其血液樣本經化驗後證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。流行病學調查顯示，病人居於天水圍，沒有接觸齧齒動物或鼠隻，潛伏期內沒有外遊，暫未能確定有關感染的源頭及途徑。中心已將個案通報食物環境衞生署的防治蟲鼠事務諮詢組，以視乎情況及需要進行防治鼠患工作和調查。



目前，人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明。可能的傳播途徑包括進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水、接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件，及直接接觸齧齒動物或其排泄物。而一般導致人類感染的戊型肝炎病毒則主要是透過糞口途徑傳播。

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責任編輯：蘇文軒