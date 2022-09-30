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【虐兒事件】保良局嬰兒組再多一職員被捕　28歲女子准保釋候查

社會 21:44 2022/09/30

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銅鑼灣保良局。(資料圖片)

銅鑼灣保良局嬰兒組發生職員涉不恰當對待幼兒事件，警方今日(30日)警方拘捕多一名28歲院舍女職員，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，目前已獲准保釋候查。

警方指，本月20日起先後接獲相關部門轉介，懷疑有人在銅鑼灣禮頓道一院舍不恰當對待3名男童及3名女童，年齡介乎1至3歲。港島總區重案組人員經深入調查後，同日拘捕一名33歲院舍女職員，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略。經進一步調查後，今日（30日）拘捕多一名28歲院舍女職員，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略。

2名被捕人已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。

事件由社署本月16日到涉事中心巡查時揭發，最初發現一名職員涉粗暴對待6名幼兒。其後社署幼兒中心督導組督察翻查更多閉路電視片段，再發現另一名職員涉曾不恰當對待一名幼兒，社署隨即將資料轉交警方跟進。

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記者：蘇文軒

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